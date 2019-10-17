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Банки начнут предоставлять россиянам госуслуги 

News.ru
Не только МФЦ: Банки позаботятся о россиянах
Фото: News.ru
В скором времени россияне смогут получить пенсию, материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и многие другие госуслуги в отделениях банков.
В 2020 году предоставлять данные услуги будут в кредитных организациях, расположенных в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. При этом с 2022 года практика может быть распространена на всю страну.
Отмечается, что эксперимент пройдёт в Сбербанке, Россельхозбанке, ВТБ, Связь Банке, Газпромбанке и Тинькофф Банке.
"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата", — сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.
По его словам, инициатива Минэкономразвития призвана для улучшить качество государственных сервисов.
Чиновник также подчеркнул, что банки не смогут использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях.
Ранее News.ru писал о том, что институт развития Интернета совместно с Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ) провёл опрос, который показал, что сервисы госуслуг и онлайн-образования стали самыми востребованными у россиян. Около 35% опрошенных заявили, что получение госуслуг онлайн является необходимым сервисом, это, в свою очередь, говорит о его востребованности у населения.
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Комментарии5
Компании , Личный счет , Савва Шипов , Газпромбанк , Банк ВТБ , Тинькофф банк , Сбербанк России , Россельхозбанк , Минэкономразвития , Институт развития интернета , газета "Известия"
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