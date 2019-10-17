Не только МФЦ: Банки позаботятся о россиянах

Банки начнут предоставлять россиянам госуслуги

В скором времени россияне смогут получить пенсию, материнский капитал, оформить статус индивидуального предпринимателя (ИП) и многие другие госуслуги в отделениях банков.

В 2020 году предоставлять данные услуги будут в кредитных организациях, расположенных в Подмосковье, Астраханской и Кировской областях, Башкирии и Санкт-Петербурге. При этом с 2022 года практика может быть распространена на всю страну.

"За получение государственных услуг через банки с граждан не будет взиматься дополнительная плата", — сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Савва Шипов.

По его словам, инициатива Минэкономразвития призвана для улучшить качество государственных сервисов.

Чиновник также подчеркнул, что банки не смогут использовать персональную информацию пользователей в коммерческих целях.