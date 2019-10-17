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Роснефть приостановила работы на блоке в Курдистане из-за близости к Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
«Роснефть» приостановила работы на блоке в Курдистане
Фото: РИА Новости
Роснефть объявила о приостановке работы на блоке №8 в Иракском Курдистане из-за близости к сирийской границе, сказал первый вице-президент компании Эрик Лирон.
«На блоке восьмом, так как он находится ближе к границе (с Сирией), было принято решение чуть-чуть приостановить работы до тех пор, пока не будет обеспечена 100%-ная безопасность наших сотрудников, но мы туда пришли всерьез и надолго», — сказал он, передает ТАСС.
По его словам, компания сохраняет все свои планы по работе в Иракском Курдистане.
«Единственное, что может быть сдерживающим фактором — это близость к границе Сирии. По блоку 11 мы как добывали — так и планируем добывать, никаких изменений нет», — добавил Лирон.
9 октября Анкара объявила о начале на северо-востоке Сирии военной операции «Источник мира», целью которой является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, как заявляют в Анкаре, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Мировое сообщество осудило действия Анкары.
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Комментарии1
Компании , Эрик Лирон , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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