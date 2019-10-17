Генпрокуратура проверит «Победу»

Генеральная прокуратура России поручила провести проверку в связи с сообщениями об увеличении стоимости международных перелетов авиакомпанией «Победа», сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Он рассказал, что проверку с привлечением специалистов проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом стали публикации в СМИ о том, что «Победа» планирует с 28 октября увеличить стоимость билетов на рейсы из-за рубежа в Россию в среднем на 25 евро, то есть на 40 процентов. Куренной уточнил, при проверке будет дана оценка правомерности такого повышения.
О подорожании билетов на рейсы компании из-за рубежа «Победа» объявила через неделю после решения Мосгорсуда. 8 октября он запретил авиаперевозчику взимать 25 евро за регистрацию пассажиров в иностранном аэропорту.