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Генпрокуратура проверит «Победу» на завышение цен на авиабилеты 

BFM.RU + ещё 3 55 минут назад
Генпрокуратура проверит «Победу»
Фото: РИА Новости
Генеральная прокуратура России поручила провести проверку в связи с сообщениями об увеличении стоимости международных перелетов авиакомпанией «Победа», сообщил «Интерфаксу» официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.
Он рассказал, что проверку с привлечением специалистов проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом стали публикации в СМИ о том, что «Победа» планирует с 28 октября увеличить стоимость билетов на рейсы из-за рубежа в Россию в среднем на 25 евро, то есть на 40 процентов. Куренной уточнил, при проверке будет дана оценка правомерности такого повышения.
О подорожании билетов на рейсы компании из-за рубежа «Победа» объявила через неделю после решения Мосгорсуда. 8 октября он запретил авиаперевозчику взимать 25 евро за регистрацию пассажиров в иностранном аэропорту.
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Компании , Александр Куренной , Авиакомпания "Победа" , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , Интерфакс
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