Генпрокуратура проверит «Победу» на завышение цен на авиабилеты

Он рассказал, что проверку с привлечением специалистов проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом стали публикации в СМИ о том, что «Победа» планирует с 28 октября увеличить стоимость билетов на рейсы из-за рубежа в Россию в среднем на 25 евро, то есть на 40 процентов. Куренной уточнил, при проверке будет дана оценка правомерности такого повышения.