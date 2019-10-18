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Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной 

Lenta.ru + ещё 32 1 час назад
Договор о транзите российского газа через Украину невозможен без урегулирования всех судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает РИА Новости.
"Газпром" назвал условия транзита газа через Украину
Он сообщил, что до украинской стороны и Евросоюза российская позиция по спорам, которых «достаточно много», доведена. При этом Миллер подчеркнул, что приоритетом для «Газпрома» является «нулевой вариант», когда компании договариваются в досудебном порядке и отказываются от взаимных претензий.
В настоящее время, уверен Миллер, вердикт Стокгольмского арбитража вносит дисбаланс в оба возможных контракта с Украиной — и на поставку газа, и на транзит. Также негативно влияют на отношения и решения украинских судов по антимонопольному делу против «Газпрома».
Проблемой в этом вопросе может стать позиция Киева. В конце сентября «Нафтогаз» сообщил, что долг «Газпрома» перед ним достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Эта сумма основана на решениях Стокгольмского арбитража.
Российская компания задолженность не признает и подала апелляцию. Слушания по этому делу назначены на февраль 2020 года. При этом действующий контракт на транзит газа истекает в 2019 году, то есть решить вопрос нужно будет до судебного заседания.
Уже после трехсторонних консультаций с участием ЕС по вопросу газовых контрактов исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал требование «Газпрома» отказаться от взыскания долга абсолютно неприемлемым.
Также Россия настаивает на том, что перед заключением долгосрочного контракта Украина должна внедрить европейские правила транспортировки газа. В противном случае единственным вариантом, как подчеркнул Миллер и ранее указывал президент России Владимир Путин, остается продление действующего соглашения на один год. Этот вариант Киев не устраивает.
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Комментарии176
Компании , Видео , Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Витренко , Алексей Миллер , Владимир Путин , Нафтогаз , Газпром , ЕС , РИА Новости
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