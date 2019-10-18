Названа главная проблема в контрактах по газу с Украиной

Он сообщил, что до украинской стороны и Евросоюза российская позиция по спорам, которых «достаточно много», доведена. При этом Миллер подчеркнул, что приоритетом для «Газпрома» является «нулевой вариант», когда компании договариваются в досудебном порядке и отказываются от взаимных претензий.

В настоящее время, уверен Миллер, вердикт Стокгольмского арбитража вносит дисбаланс в оба возможных контракта с Украиной — и на поставку газа, и на транзит. Также негативно влияют на отношения и решения украинских судов по антимонопольному делу против «Газпрома».

Проблемой в этом вопросе может стать позиция Киева. В конце сентября «Нафтогаз» сообщил, что долг «Газпрома» перед ним достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Эта сумма основана на решениях Стокгольмского арбитража.

Российская компания задолженность не признает и подала апелляцию. Слушания по этому делу назначены на февраль 2020 года. При этом действующий контракт на транзит газа истекает в 2019 году, то есть решить вопрос нужно будет до судебного заседания.

Уже после трехсторонних консультаций с участием ЕС по вопросу газовых контрактов исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал требование «Газпрома» отказаться от взыскания долга абсолютно неприемлемым.