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Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка 

News.ru + ещё 4 1 час назад
С акций украинской «дочки» Сбербанка сняли арест
Фото: News.ru
Хозяйственный суд Киева снял арест и запреты в отношении акций украинской «дочки» Сбербанка и счетов в ценных бумагах, арестованных по иску бизнесмена Игоря Коломойского. Тем самым суд удовлетворил иск российского Сбербанка.
Истец ОАО «Сбербанк России» не является должником по арбитражным решениям, а акции, эмитированные АО «Сбербанк», принадлежащие истцу, не являются собственностью Российской Федерации, а потому таковые акции не подлежат аресту, — цитирует Finbalance решение суда.
Решение Хозяйственного суда было принято 10 октября, однако информацию об этом опубликовали только неделю спустя. Собираются ли структуры Игоря Коломойского подавать апелляцию на это решение, пока не известно.
Как писал News.ru, украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о намерении вернуть свою долю в ПриватБанке или её «компенсатор». По словам предпринимателя, для возвращения вложенных средств в первую очередь нужно «восстановить его капитал» в банке и определить принадлежащую ему сумму, которая хранится в финансовом учреждении. Бизнесмен также подчеркнул, что в случае если он вновь станет совладельцем ПриватБанка, то сможет «сосуществовать» с другими управленцами.
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Компании , Сбербанк России
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