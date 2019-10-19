Связанную с Дерипаской фирму заподозрили в коррупции

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Прокуратура США в связи с проведением расследования запросила доступ к материалам компании Terra Services Ltd., которая до 2018 года контролировалась бизнесменом Олегом Дерипаской

О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.

Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.