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23.09

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Связанную с Дерипаской фирму заподозрили в коррупции
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Прокуратура США в связи с проведением расследования запросила доступ к материалам компании Terra Services Ltd., которая до 2018 года контролировалась бизнесменом Олегом Дерипаской.
О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.
Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.
Как ранее писал News.ru, министерство финансов США обратилось с ходатайством отклонить судебный иск российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тот требует исключить его из списка американских санкций.
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Компании , Олег Дерипаска , Казначейство США , Bloomberg
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