«Такое взаимопонимание, что боюсь сглазить»: как Герман Греф посетил офис Rambler

Глава Сбербанка Герман Греф в пятницу, 18 октября, посетил офис Rambler Group . Это его первый визит после сделки по покупке Сбербанком доли в этой компании. Как прошел визит и как к нему готовились?

Сбербанк и Rambler Group объявили о сделке по покупке 46,5% в интернет-холдинге в апреле этого года, закрыли сделку в августе. Источники РБК и «Ведомостей» говорили, что госбанк заплатил за долю 11 млрд рублей. Благодаря сделке Rambler смог рассчитаться по долгу перед банком «Траст» , писали «Ведомости».

О том, что Греф приедет на встречу с сотрудниками Rambler, им самим сообщили в четверг, 17 октября. Сотрудникам сообщили, что приедет «высокий гость» и попросили «не разводить беспорядок» и убраться на своих рабочих местах, рассказали Forbes три собеседника в холдинге.

Один из собеседников Forbes сказал, что цель визита Грефа сформулировали так: «Первому лицу нашего соакционера и партнера интересно познакомиться с атмосферой, коллегами и проектами Rambler Group». Сам он «расскажет о целях и перспективах партнерства».

Также компания сообщила своим сотрудникам, что все желающие смогут пойти на встречу с Грефом и задать ему интересующие их вопросы. Вопросы можно было написать заранее, в том числе через анонимную форму на внутреннем портале холдинга.

Греф приехал в офис Rambler на Даниловской мануфактуре со своим первым заместителем Львом Хасисом . Им устроили экскурсию по подразделениям Rambler. Греф был в «отличном настроении», говорит собеседник Forbes в одном из подразделений холдинга, которое посетил глава Сбербанка. В редакции «Газеты.Ru» он, к примеру, сказал, что ему очень понравился пол, выложенный буквами. А сотрудникам редакции «Секрета фирмы» сообщил, что ничего не знает об этом издании, но пообещал «почитать на выходных».

Также Греф говорил, что «искусственный интеллект — это круто». И еще рассказал, что у него с Александром Мамутом , бывшим контролирующим акционером холдинга, «такое взаимопонимание, что он боится сглазить», пересказывает один из сотрудников холдинга.

Встреча с сотрудниками холдинга, на которой они могли задать Грефу вопросы, длилась около часа, рассказали Forbes два сотрудника Rambler. «Это было знакомство с основными, ключевыми подразделениями, как кто работает, что у кого есть. Когда покупают 46% в какой-то компании, он обычно хочет поближе узнать. Это была встреча с коллективом, ознакомительная», — сказал один из собеседников Forbes.

Встреча началась с приветственного слова Александра Мамута, затем он передал слово Грефу. Тот примерно 20 минут приветствовал собравшихся. Сказал, что сделка с Rambler — одна из «эмоционально приятных». И добавил, что Rambler очень лоялен Сбербанку и банк будет отвечать взаимностью, пересказывает содержание встречи человек, на ней присутствовавший.

Всего сотрудники холдинга задали Грефу 4-5 вопросов. Спрашивали, к примеру, как можно повысить квалификацию с помощью Сбербанка, как устроены процессы в банке. Основные вопросы были про самого Грефа — о его управленческом опыте, какие книги он читает, слушает ли аудиокниги. Он рассказал о своем распорядке дня, о занятиях спортом, о том, что должен делать человек на рабочем месте, пересказывает собеседник Forbes.

«Вопросы были из серии «как вам удается все успевать». Греф сказал, что на самом деле ничего не успевает», — сказал сотрудник холдинга.

При этом сотрудники Rambler не задавали Грефу вопросов о планах Сбербанка относительно самого Rambler.

Forbes обратился за официальными комментариями в Сбербанк и Rambler Group и ожидает ответа.