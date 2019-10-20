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Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов в Британии 

Lenta.ru 59 минут назад
Российскому миллиардеру пригрозили арестом активов
Фото: ТАСС
Суд в Великобритании может заморозить активы российского миллиардера Фархада Ахмедова из-за его отказа выплачивать бывшей жене сотни миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет Mail Online.
Разбирательство между Ахмедовым и его бывшей супругой Татьяной длится уже три года и стало самым крупным бракоразводным процессом в Великобритании. В 2016 году суд постановил, что бизнесмен должен выплатить Ахмедовой 41,5 процента своего состояния, равного миллиарду фунтов стерлингов, то есть 450 миллионов фунтов (более 37 миллиардов рублей).
В списке имущества, которое отходит Ахмедовой после развода, также числится яхта стоимостью 346 миллионов фунтов (28 миллиардов рублей). Однако до сих пор женщина получила от бывшего супруга только пять миллионов фунтов (около 400 миллионов рублей).
Бывшая жена миллиардера готова предоставить суду документы, которые позволят заморозить активы бизнесмена. Она также пыталась направить их Ахмедову, но он заблокировал ее номер и отказался принимать посылку с бумагами в своем офисе в Москве.
Фархад Ахмедов — российский предприниматель азербайджанского происхождения. По данным Forbes на 2017 год, капитал бизнесмена составляет 1,3 миллиарда долларов, с этим показателем он занимает 67-е место в списке богатейших коммерсантов России. В 2000-х годах Ахмедов представлял в Совете Федерации Краснодарский край и Ненецкий автономный округ.
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Комментарии4
Компании , Личный счет , Фархад Ахмедов , Совет Федерации
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