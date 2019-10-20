В Huawei признали потери из-за санкций США

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei испытывает негативное влияние от введенных Соединенными Штатами рестрикций, пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников компании.

По информации издания, трудности главным образом связаны с поиском альтернатив приложениям корпорации Google , передает ТАСС.

По словам вице-президента по связям с общественностью Huawei в США Джой Тэна, после публикации черного списка минторга США компания смогла найти «некоторые альтернативные решения», но «наиболее трудным вопросом стали технологии, предоставляемые Google».

«Мы можем продолжать использовать платформу Android в связи с тем, что она открыта, но мы не можем использовать технологии, которые задействованы в работе приложений», — сообщил он.

Вместе с тем в компании заявили, что за последний год продажи компании возросли на 27%. Пользователи китайских смартфонов до сих пор имеют доступ к продукции, предоставляемой Google, в связи с предоставленными США временными исключениями из рестрикций, однако обладатели новых моделей устройств Huawei уже не имеют доступа к приложениям американского производства.

Ранее китайская корпорация представила собственную операционную систему Harmony OS, которая должна прийти на замену Android, однако, по утверждению Тэна, над китайской ОС предстоит проделать еще большую работу.

19 мая министерство торговли США внесло Huawei в черный список иностранных компаний, с которыми американским компаниям запрещается вести торговлю.

В октябре сообщалось, что США вскоре могут разрешить нескольким американским компаниям вновь сотрудничать с китайской Huawei.