Сарапульский производитель пельменей получил финансирование при поддержке Корпорации МСП

Сарапульский производитель пельменей получил финансирование для развития производства при поддержке Корпорации МСП

Компании «Пельмени от фермера Нагорных» (ООО), г. Сарапул Удмуртская Республика, открыт кредит на сумму 5,4 млн рублей по ставке 9,6% годовых в АКБ Ижкомбанке. Финансирование предоставлено при обеспечении по стороны Корпорации МСП в виде поручительства по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа реализуется совместно Корпорацией МСП и Центральным банком РФ. Средства направлены на приобретение сырья, упаковки, расходных материалов и др.

В результате финансовой поддержки семейное предприятие увеличило объём выпуска товаров, удовлетворило растущий спрос на продукцию и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.

ООО «Пельмени от фермера Нагорных» — одно из ведущих семейных предприятий города Сарапула по выпуску полуфабрикатов. Объём выпуска продукции за годы деятельности компании с двух-трех в тонн продукции в месяц, начиная с 2002 года, вырос до 300 тонн. Производство пельменей ведётся в собственном промышленном цехе площадью 1200 кв. м. В новых цехах с 2012 года производят не только пельмени, но и котлеты, бифштексы, голубцы, колбасные и мясные деликатесы.

Производство мясных полуфабрикатов от фермера Нагорных неоднократно являлось победителем конкурса в Республиканском смотре качества мясных полуфабрикатов при проведении Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики.

По состоянию на 24 октября 2019 года субъекты МСП Удмуртской Республики получили гарантийную поддержку Корпорации МСП в объеме 1,1 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 24 октября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 14 145 гарантия и поручительство на сумму свыше 288,13 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 377,1 млрд рублей.