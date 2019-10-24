Сарапульский производитель пельменей получил финансирование при поддержке Корпорации МСП

Компании «Пельмени от фермера Нагорных» (ООО), г. Сарапул Удмуртская Республика, открыт кредит на сумму 5,4 млн рублей по ставке 9,6% годовых в АКБ Ижкомбанке. Финансирование предоставлено при обеспечении по стороны Корпорации МСП в виде поручительства по Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Программа реализуется совместно Корпорацией МСП и Центральным банком РФ. Средства направлены на приобретение сырья, упаковки, расходных материалов и др.
В результате финансовой поддержки семейное предприятие увеличило объём выпуска товаров, удовлетворило растущий спрос на продукцию и обеспечило дальнейшее устойчивое развитие бизнеса.
ООО «Пельмени от фермера Нагорных» — одно из ведущих семейных предприятий города Сарапула по выпуску полуфабрикатов. Объём выпуска продукции за годы деятельности компании с двух-трех в тонн продукции в месяц, начиная с 2002 года, вырос до 300 тонн. Производство пельменей ведётся в собственном промышленном цехе площадью 1200 кв. м. В новых цехах с 2012 года производят не только пельмени, но и котлеты, бифштексы, голубцы, колбасные и мясные деликатесы.
Производство мясных полуфабрикатов от фермера Нагорных неоднократно являлось победителем конкурса в Республиканском смотре качества мясных полуфабрикатов при проведении Министерством торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики.
По состоянию на 24 октября 2019 года субъекты МСП Удмуртской Республики получили гарантийную поддержку Корпорации МСП в объеме 1,1 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 1,6 млрд рублей.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 24 октября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 14 145 гарантия и поручительство на сумму свыше 288,13 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 377,1 млрд рублей.