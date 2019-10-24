Самая «богатая» компания России резко рекордно взлетела

Акции «Сургутнефтегаза» на Московской бирже подорожали в ходе торговых сессий 23-24 октября подорожали на 17 процентов, следует из данных торгов.

На момент публикации одна бумага «Сургутнефтегаза» стоила 42,8 рубля, что является максимальным показателем с 2006 года. Также наблюдается рост объема торгов — до 8,9 миллиарда рублей за день.

В самой компании никак не комментируют скачок котировок. Опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» эксперты связали его с возможными изменениями в дивидендной политике «Сургутнефтегаза» в пользу увеличения выплат акционерам.

Нынешний рост стал уже вторым за два месяца. В начале сентября акции подорожали на 20,9 процента. Тогда финансисты объясняли это созданием дочерней компании «Рион», которая должна будет специализироваться на инвестициях в ценные бумаги.

Это побудило инвесторов активно покупать бумаги, поскольку «Сургутнефтегаз» прежде накапливал прибыль прошлых периодов, не инвестируя ее в производство или другие активы. На сегодняшний день на счета компании накопилось около трех триллионов рублей, что делает ее самой богатой в России.