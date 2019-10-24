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Самая «богатая» компания России резко рекордно взлетела 

Lenta.ru 39 минут назад
Самая «богатая» компания России резко рекордно взлетела
Фото: РИА Новости
Акции «Сургутнефтегаза» на Московской бирже подорожали в ходе торговых сессий 23-24 октября подорожали на 17 процентов, следует из данных торгов.
На момент публикации одна бумага «Сургутнефтегаза» стоила 42,8 рубля, что является максимальным показателем с 2006 года. Также наблюдается рост объема торгов — до 8,9 миллиарда рублей за день.
В самой компании никак не комментируют скачок котировок. Опрошенные принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газетой «Ведомости» эксперты связали его с возможными изменениями в дивидендной политике «Сургутнефтегаза» в пользу увеличения выплат акционерам.
Нынешний рост стал уже вторым за два месяца. В начале сентября акции подорожали на 20,9 процента. Тогда финансисты объясняли это созданием дочерней компании «Рион», которая должна будет специализироваться на инвестициях в ценные бумаги.
Это побудило инвесторов активно покупать бумаги, поскольку «Сургутнефтегаз» прежде накапливал прибыль прошлых периодов, не инвестируя ее в производство или другие активы. На сегодняшний день на счета компании накопилось около трех триллионов рублей, что делает ее самой богатой в России.
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Комментарии
Компании , Рынки , Демьян Кудрявцев , Сургутнефтегаз , Московская биржа , Ведомости
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