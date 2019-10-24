Россия объяснила списание многомиллиардных долгов Африке

Списав многомиллиардные долги африканским странам, Россия открыла путь к работе своих компаний на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передает ТАСС.

По его словам, со списанием долгов произошла «расчистка», которая позволит российским компаниям «работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет». Он отметил, что списание долгов — это «абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей».

Песков подчеркнул, что долги были «эфемерными, невозвратными» и тормозили сотрудничество.