Списав многомиллиардные долги африканским странам, Россия открыла путь к работе своих компаний на континенте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, со списанием долгов произошла «расчистка», которая позволит российским компаниям «работать на взаимовыгодной основе, зарабатывать деньги, увеличивать товарооборот, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет». Он отметил, что списание долгов — это «абсолютно взаимовыгодный, предметный, прагматичный подход к ведению торгово-экономических связей».
Песков подчеркнул, что долги были «эфемерными, невозвратными» и тормозили сотрудничество.
По словам представителя Кремля, списание долгов не произошло в одночасье. Он напомнил, что в 1996 году Всемирный банк и МВФ инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва. Само списание произошло в 2006 году, когда вышло соответствующее постановление правительства.