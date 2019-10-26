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Amazon недовольна, что Пентагон заключил контракт на $10 млрд с Microsoft 

ТАСС + ещё 37 48 минут назад
Amazon недовольна контрактом Пентагона с Microsoft
Фото: MICHAEL REYNOLDS/ EPA-EFE
Американская корпорация Amazon ("Амазон") обескуражена решением Министерства обороны США предоставить компании Microsoft ("Майкрософт") 10-летний контракт объемом 10 млрд долларов на предоставление услуг в области удаленных вычислений. Об этом говорится в заявлении официального представителя Amazon Дрю Херденера, опубликованном в пятницу газетой "Нью-Йорк таймс".
"Платформа Amazon Web Services является явным лидером в облачных вычислениях, исход [тендера] был бы иным, если бы он основывался на подробном анализе сравниваемых предложений", — отметил представитель Amazon. "Мы остаемся полностью приверженными разработке инноваций для цифрового поля боя, в котором безопасность, эффективность, надежность и разнообразие ресурсов могут провести разграничительную линию между успехом и провалом", — добавил он.
Пентагон в пятницу назвал Microsoft победителем тендера на выполнение контракта объемом 10 млрд долларов компанию Microsoft ("Майкрософт"). Как напоминает "Нью-Йорк таймс", исход тендера не был предопределен до самого последнего момента. Сначала безусловным фаворитом считалась Amazon, однако президент США Дональд Трамп в своем "Твиттере" неоднократно делал выпады в адрес главы корпорации Джеффа Безоса. По данным СМИ, Трамп в конфиденциальном порядке выражал желание предоставить выгодный контракт любой другой компании, кроме Amazon.
По данным газеты, новый министр обороны США Марк Эспер запросил несколько месяцев, чтобы тщательнее изучить условия тендера и возможности его главных участников. Несколько дней назад шеф Пентагона взял самоотвод, объяснив это тем, что его сын работает в компании, которая также претендовала на данный контракт.
Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более 800 млрд долларов.
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Теги:
Компании , Марк Эспер , Джефф Безос , Билл Гейтс , Пол Аллен , Дональд Трамп , Amazon , Пентагон , Microsoft , New York Times
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