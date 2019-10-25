Украина добилась ареста акций по делу против «Газпрома»

В Нидерландах окружной суд Амстердама 23 октября арестовал 100 процентов акций компании South Stream Transport BV, которая отвечает за строительство и управление газопроводом «Турецкий поток». Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, решение связано с рассмотрением дела о «мошеннических действиях "Газпрома" ». Акции South Stream были переданы краснодарской компании Transgaz Krasnodar LLC за сутки до того, как судебные исполнители начали заморозку активов «Газпрома» в Нидерландах по иску украинской компании.

«Нафтогаз» добивается взыскания долга «Газпрома» в международных судах. Ранее ему удалось добиться ареста 51 процента акций Nord Stream AG и 50 процентов плюс одна акция компании Blue Stream Pipeline Company BV, которая управляет «Голубым потоком». В Нидерландах арестованы долговые обязательства перед «Газпромом» на 2,5 миллиарда долларов.

Долг «Газпрома» образовался в результате двух решений Стокгольмского арбитража. В одном из которых он признал долг российской компании перед украинской, а в другом — наоборот. По итогу двух разбирательств «Нафтогаз» требует от «Газпрома» 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Российская сторона с этим решением не согласна и обжаловала его. Рассмотрение назначено на февраль 2020 года.

Ситуацию осложняют переговоры по поводу контракта на транзит российского газа в Европу через Украину. Действующее соглашение истекает в 2019 году, сейчас продолжаются трехсторонние консультации по поводу условий поставок. Россия в одном из требований настаивает на урегулировании всех судебных споров и взаимном отказе от судебных претензий. Украина не согласна отказываться от решений, в которых суд признал ее правоту.