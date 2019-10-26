Оценена выгода «Северного потока 2» для стран ЕС

Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока 2» для стран ЕС

Странам ЕС на данном этапе было бы слишком дорого отказаться от проекта "Северный поток 2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).

По его словам, поставки газа из России гораздо выгоднее, чем то, что ЕС мог бы получать из США, к тому же для американского газа нужно было бы построить целую инфраструктуру. Российский газ дешевле и лучше, он достаточно чистый, отметил Бауэр.

"В любом случае в первый газопровод вложили много инвестиций, и во второй тоже. И сейчас от этого всего отказаться и покупать американский газ — просто слишком дорого. Это не любовь к России, просто слишком дорого", — сказал он.

Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта — обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО , то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".

"Не стоит забывать и следующее. Когда я работал в Москве, постоянно можно было слышать, причем очень достоверно, что Украина без оплаты уводила газ, который ей не принадлежал, иными словами — крала. Также у Украины всегда были долги перед Россией, "Газпромом", и они никогда не выплачивались", — заявил Бауэр.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.

Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.