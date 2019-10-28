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Владелец Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany за $14,5 млрд 

Вести Экономика + ещё 12 28 октября 2019
Владелец Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany
Фото: globallookpress.com
Французская компания LVMH, владелец брендов Louis Vuitton и Givenchy, намерена купить ювелирную компанию Tiffany & Co. примерно за $14,5 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Сделка, как ожидается, расширит доступ LVMH к американским покупателям люксовых товаров.
По данным Bloomberg News, LVMH обратилась к Tiffany с предложением о покупке ранее в этом месяце.
В рамках предложения стоимость Tiffany оценена в $120 за акцию, что примерно на 22% превышает цену акций компании по состоянию на конец торгов 25 октября.
Tiffany в настоящее время оценивает предложение, гарантий достижения соглашения нет, уточнили источники.
Tiffany намерена отклонить предложение, поскольку считает, что LVMH недооценивает стоимость компании, сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Если сделка все же состоится, LVMH приобретет культовый 182-летний американский бренд. Базирующаяся в Нью-Йорке и наиболее известная своими обручальными кольцами с бриллиантами, Tiffany управляет более чем 300 розничными магазинами по всему миру.
LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) также владеет ювелирным и часовым брендом Bulgari, магазинами косметики Sephora, производит часы под брендом Hublot и шампанское Dom Perignon.
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Теги:
Компании , Louis Vuitton , Tiffany & Co , Financial Times , Bloomberg
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