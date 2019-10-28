Владелец Louis Vuitton хочет приобрести Tiffany за $14,5 млрд

Сделка, как ожидается, расширит доступ LVMH к американским покупателям люксовых товаров.

По данным Bloomberg News, LVMH обратилась к Tiffany с предложением о покупке ранее в этом месяце.

В рамках предложения стоимость Tiffany оценена в $120 за акцию, что примерно на 22% превышает цену акций компании по состоянию на конец торгов 25 октября.

Tiffany в настоящее время оценивает предложение, гарантий достижения соглашения нет, уточнили источники.

Tiffany намерена отклонить предложение, поскольку считает, что LVMH недооценивает стоимость компании, сообщила в воскресенье газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Если сделка все же состоится, LVMH приобретет культовый 182-летний американский бренд. Базирующаяся в Нью-Йорке и наиболее известная своими обручальными кольцами с бриллиантами, Tiffany управляет более чем 300 розничными магазинами по всему миру.

LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) также владеет ювелирным и часовым брендом Bulgari, магазинами косметики Sephora, производит часы под брендом Hublot и шампанское Dom Perignon.