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Трамп помешал Amazon получить контракт с Пентагоном 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Трамп помешал Amazon получить контракт с Пентагоном
Фото: Reuters
Министерство обороны США опубликовало сведения об очередных ведомственных контрактах. Тендер на создание облачной инфраструктуры для хранения данных военных стоимостью $10 млрд получила компания Microsoft, обойдя в конкурсе Amazon.
В компании Джеффа Безоса полагают, что контракт ушёл от них по вине президента США Дональда Трампа. В Amazon заявили, что являются лидерам в области облачных технологий, следовательно оборонное ведомство принимало решение исходя не только из оценки конкурентных предложений.
Летом 2019 года вице-президент Oracle Кеннет Глюк написал администрации президента письмо, в котором обвинил Amazon в создании монополии в сфере предоставления облачных решений Пентагону. Трамп, сославшись на похожие жалобы от IBM и Microsoft, пообещал следить за ситуацией вокруг выбора победителей тендера.
Помимо документа Oracle у Трампа были и личные мотивы помешать Безосу получить контракт. Политик испытывает неприязнь к основателю Amazon. Он неоднократно выступал с критикой принадлежащей бизнесмену газеты The Washington Post, обвиняя её в предвзятом освещении своей деятельности, передаёт «Коммерсант».
Ранее News.ru писал, что самый богатый человек планеты Безос за сутки потерял порядка $7 млрд после отчёта компании о прибыли за третий квартал 2019 года. Инвесторы оказались недовольны результатами, что привело к обвалу котировок более чем на 6,5%.
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Теги:
Компании , Другое , Джефф Безос , Дональд Трамп , Министерство обороны , Amazon , Администрация Президента РФ , Пентагон , IBM , Microsoft , Oracle , Washington Post
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