Трамп помешал Amazon получить контракт с Пентагоном

Министерство обороны США опубликовало сведения об очередных ведомственных контрактах. Тендер на создание облачной инфраструктуры для хранения данных военных стоимостью $10 млрд получила компания Microsoft , обойдя в конкурсе Amazon.

Летом 2019 года вице-президент Oracle Кеннет Глюк написал администрации президента письмо, в котором обвинил Amazon в создании монополии в сфере предоставления облачных решений Пентагону. Трамп, сославшись на похожие жалобы от IBM и Microsoft, пообещал следить за ситуацией вокруг выбора победителей тендера.

Помимо документа Oracle у Трампа были и личные мотивы помешать Безосу получить контракт. Политик испытывает неприязнь к основателю Amazon. Он неоднократно выступал с критикой принадлежащей бизнесмену газеты The Washington Post, обвиняя её в предвзятом освещении своей деятельности, передаёт «Коммерсант».

Ранее News.ru писал, что самый богатый человек планеты Безос за сутки потерял порядка $7 млрд после отчёта компании о прибыли за третий квартал 2019 года. Инвесторы оказались недовольны результатами, что привело к обвалу котировок более чем на 6,5%.