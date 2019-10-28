Нелегальных кредиторов отправят в тюрьму

Нелегальных кредиторов предлагают отправлять в тюрьму

Журавлев сообщил «Коммерсанту», что в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы планируются ввести поправки, устанавливающие уголовную ответственность для нелегальных кредиторов. Он отметил, что серьезные последствия возникнут только у тех черных кредиторов, кто выдал более 2,25 млн рублей или уже был ранее оштрафован по вводимой в УК статье »«незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов и деятельности по предоставлению кредитов физлицам».

По словам сенатора, за правонарушение нелегальные кредиторы будут платить штраф от 300 тысяч до 1 млн рублей, в размере заработной платы за период от двух до четырех лет, обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок до трех лет. Кроме того, у них будет конфисковано имущество.

Однако правозащитники говорят о том, что сумму 2,25 млн рублей — нижний предел с которой наступает уголовная ответственность, нужно сократить в несколько раз. так как для большинства россиян «100 тысяч рублей — это запредельная цифра». По данным ЦБ за минувший год было выявлено более тысячи нелегальных кредиторов, большинство из них получили штрафы согласно действующему законодательству: от 50 до 500 тысяч рублей.