Продажи «М. Видео-Эльдорадо» снизились на 0,4%

Продажи «М. Видео-Эльдорадо» в III квартале снизились на 0,4%

Продажи группы "М. Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М. Видео" и "Эльдорадо") в третьем квартале 2019 года немного снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — на 0,4%, до 105,414 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М. Видео-Эльдорадо".

Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М. Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а с начала прошлого года.

Продажи "М. Видео" в третьем квартале текущего года уменьшились на 0,7% — до 69,899 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" выросли на 0,1%, до 35,514 миллиарда рублей. Совокупные продажи группы в январе-сентябре повысились на 6,3% в годовом выражении и составили 299 миллиардов рублей. Оборот "М. Видео" вырос на 7% — до 200,06 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 5%, до 98,941 миллиарда.