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Продажи «М. Видео-Эльдорадо» в III квартале снизились на 0,4% 

Прайм + ещё 4 3 часа назад
Продажи «М. Видео-Эльдорадо» снизились на 0,4%
Фото: РИА Новости
Продажи группы "М. Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М. Видео" и "Эльдорадо") в третьем квартале 2019 года немного снизились по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — на 0,4%, до 105,414 миллиарда рублей с учетом НДС, говорится в сообщении "М. Видео-Эльдорадо".
Операционная отчетность по группе показывает результаты развития сетей "М. Видео" и "Эльдорадо", включающие итоги работы "Эльдорадо" не с момента закрытия сделки по ее приобретению (в конце апреля 2018 года), а с начала прошлого года.
Продажи "М. Видео" в третьем квартале текущего года уменьшились на 0,7% — до 69,899 миллиарда рублей с НДС, продажи "Эльдорадо" выросли на 0,1%, до 35,514 миллиарда рублей. Совокупные продажи группы в январе-сентябре повысились на 6,3% в годовом выражении и составили 299 миллиардов рублей. Оборот "М. Видео" вырос на 7% — до 200,06 миллиарда рублей, "Эльдорадо" — на 5%, до 98,941 миллиарда.
"М. Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. Компания управляет сетями "М. Видео" и "Эльдорадо", на конец сентября группа объединяла 990 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. В августе 2018 года "М. Видео-Эльдорадо" приобрела российские магазины Media Markt у немецкой MediaMarktSaturn, последняя в рамках сделки получила 15% акций ПАО "М. Видео".
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Теги:
Компании , Личный счет , Михаил Гуцериев , М.Видео
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