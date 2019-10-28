Прибыль «Лукойла» выросла вдвое

Прибыль «Лукойла» за девять месяцев выросла вдвое

Чистая прибыль «Лукойла» увеличилась в январе-сентябре 2019 года в 2 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 209,278 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила за отчётный период 242,11 млрд руб., что в 2 раза больше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Себестоимость продаж за отчетный период составила 14,33 млрд руб., что на 7,6% меньше, чем в январе-сентябре 2018 года.

Прибыль до налогообложения составила за девять месяцев текущего года 208,096 млрд руб., что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее.