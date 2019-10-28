В России оштрафовали KFC

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы оператора ресторанов быстрого питания KFC в России («Интернешнл ресторант брэндс») на решение Роспотребнадзора о штрафе в размере 100 тыс. рублей за продажу продукции без указания информации о ней на этикетке. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве Северо-Западного административного округа поступила жалоба на то, что через окно «КFСАВТО» реализуется продукция производства ООО «Интернешнл ресторант брэндс» (КFС) без маркировки. <…> Юридическое лицо ПВО ООО «Интернешнл ресторант брэндс» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», говорится в сообщении.

После поступившей в отделение Роспотребнадзора жалобы, ведомство провело контрольную закупку, в ходе которой факты, указанные в обращении, подтвердились.