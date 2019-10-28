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В России оштрафовали KFC 

Rambler News Service 28 октября 2019
В России оштрафовали KFC
Фото: РИА Новости
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы оператора ресторанов быстрого питания KFC в России («Интернешнл ресторант брэндс») на решение Роспотребнадзора о штрафе в размере 100 тыс. рублей за продажу продукции без указания информации о ней на этикетке. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора.
«В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве Северо-Западного административного округа поступила жалоба на то, что через окно «КFСАВТО» реализуется продукция производства ООО «Интернешнл ресторант брэндс» (КFС) без маркировки. <…> Юридическое лицо ПВО ООО «Интернешнл ресторант брэндс» было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей», говорится в сообщении.
После поступившей в отделение Роспотребнадзора жалобы, ведомство провело контрольную закупку, в ходе которой факты, указанные в обращении, подтвердились.
«Заказ был осуществлен через оборудование «спикерфон», выданная в окне «КFСАВТО» продукция не имела маркировки, предусмотренной требованиями ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»: отсутствуют сведения об основных потребительских свойствах товаров, в том числе сведения о составе, пищевой ценности, наименовании пищевой продукции, условиях хранения и сроках годности пищевой продукции, дате изготовления, наименовании и месте нахождения изготовителя, весе (объеме), а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях», — указано в сообщении.
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Теги:
Компании , Роспотребнадзор
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