Производителю ёмкостного оборудования предоставлено финансирование при поддержке Корпорации МСП для реализации новых проектов

Компании «СТАЛЬ ПАРТНЁР», одному из активно развивающихся производителей технологического оборудования и металлических резервуаров в Красноярске, открыт кредит в Промсвязьбанке на сумму 18,4 млн рублей для реализации нескольких ресурсоемких заказов. Средства предоставлены под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 9,2 млн рублей. Финансирование направлено на пополнение оборотных средств предприятия.

В результате финансовой поддержки, предоставленной на выгодных условиях, компания увеличит объём выпуска продукции и выручку, повысит эффективность производства и укрепит репутацию надежного производителя качественного резервуарного оборудования.

С 2011 года компания ООО «СТАЛЬ ПАРТНЁР» реализовала на рынке металлообработки несколько сотен проектов, в том числе для таких крупных корпораций, как «Росатом», «Спецстрой России», «Русал» и др.

По состоянию на 28 октября 2019 года субъекты МСП Красноярского края получили гарантийную поддержку Корпорации МСП в объеме 3,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 6 млрд рублей.

Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 28 октября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 14 179 гарантия и поручительство на сумму свыше 288,98 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 378,2 млрд рублей.