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Производителю ёмкостного оборудования предоставлено финансирование при поддержке Корпорации МСП для реализации новых проектов 

Партнерский материал 28 октября 2019
Производителю ёмкостного оборудования предоставлено финансирование при поддержке Корпорации МСП для реализации новых проектов
Фото: stalpartner.ru
Компании «СТАЛЬ ПАРТНЁР», одному из активно развивающихся производителей технологического оборудования и металлических резервуаров в Красноярске, открыт кредит в Промсвязьбанке на сумму 18,4 млн рублей для реализации нескольких ресурсоемких заказов. Средства предоставлены под обеспечение Корпорации МСП в виде гарантии на сумму 9,2 млн рублей. Финансирование направлено на пополнение оборотных средств предприятия.
В результате финансовой поддержки, предоставленной на выгодных условиях, компания увеличит объём выпуска продукции и выручку, повысит эффективность производства и укрепит репутацию надежного производителя качественного резервуарного оборудования.
С 2011 года компания ООО «СТАЛЬ ПАРТНЁР» реализовала на рынке металлообработки несколько сотен проектов, в том числе для таких крупных корпораций, как «Росатом», «Спецстрой России», «Русал» и др.
По состоянию на 28 октября 2019 года субъекты МСП Красноярского края получили гарантийную поддержку Корпорации МСП в объеме 3,4 млрд рублей, что позволило предпринимателям региона привлечь финансирование на сумму более 6 млрд рублей.
Корпорация МСП создана в июне 2015 года в качестве института развития в сфере малого и среднего предпринимательства. На 28 октября 2019 года Корпорация МСП предоставила субъектам МСП 14 179 гарантия и поручительство на сумму свыше 288,98 млрд рублей, что позволило предпринимателям привлечь финансирование на 378,2 млрд рублей.
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Теги:
Компании , Красноярск
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