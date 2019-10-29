Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.00
70.91
71.04
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.22
70.60
Индексы и котировки Brent
60.85
–0.15 Золото
1484.73
–0.31 РТС
1424.05
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1114
+0.0087
14.10
1.1027
25.10
15.10
03.10

Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru 

Lenta.ru + ещё 17 7 часов назад
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Фото: РИА Новости
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group. Соответствующее сообщение размещено на сайте кредитной организации.
Сообщается, что пока подписано лишь необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у Газпромбанка.
Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов и органов власти.
Отмечается, что Сбербанк собирается совместно с Mail.ru развивать сервисы по доставке еды, а также в сфере ресторанного бизнеса.
МФТ была создана в прошлом году в качестве совместного предприятия «Мегафона», Газпромбанка, USM Holdings и госкорпорации «Ростех». Единственный актив компании составляют акции Mail.ru класса А, дающие 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосов. Таким образом, Сбербанк в случае завершения сделки получит косвенную долю в Mail.ru.
Ранее о готовящейся сделке сообщали СМИ.
Видео дня. Пенсионеров бесплатно кормят в кафе
Последние новости
Стало известно о новой жертве банды Цапков Стало известно о новой жертве банды Цапков Загадочный космический объект подал признаки жизни Загадочный космический объект подал признаки жизни Путин открыл памятник Евгению Примакову Путин открыл памятник Евгению Примакову
Комментарии 
Теги:
Компании , Недвижимость , Газпромбанк , Мегафон , Ростех , Сбербанк России , Mail.ru Group
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам4
Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве
Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве1
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться
Россия установила новый рекорд по производству сахара
Россия установила новый рекорд по производству сахара2
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Россиянам предложили самим накопить на пенсию223
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Статьи
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение