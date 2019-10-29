Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru

Сообщается, что пока подписано лишь необязывающее соглашение о приобретении миноритарной доли в компании «МФ Технологии» (МФТ) у Газпромбанка

Обязывающее соглашение планируется заключить до конца 2019 года после получения всех необходимых разрешений от регуляторов и органов власти.

Отмечается, что Сбербанк собирается совместно с Mail.ru развивать сервисы по доставке еды, а также в сфере ресторанного бизнеса.

МФТ была создана в прошлом году в качестве совместного предприятия «Мегафона» , Газпромбанка, USM Holdings и госкорпорации «Ростех» . Единственный актив компании составляют акции Mail.ru класса А, дающие 5,23 процента экономической доли и 58,87 процента голосов. Таким образом, Сбербанк в случае завершения сделки получит косвенную долю в Mail.ru.

Ранее о готовящейся сделке сообщали СМИ.