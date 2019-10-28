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«Роснефть» обвинила США в избирательном применении санкций по Венесуэле 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
«Роснефть» обвинила США из-за Венесуэлы
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты избирательно относятся к применению санкций против Венесуэлы — "дружественные" компании получают больше прав. Об этом заявили журналистам в понедельник в "Роснефти", комментируя обвинения в адрес российской компании со стороны спецпредставителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса.
"Господин Абрамс обвиняет "Роснефть" в том, что она является "центральной для выживания режима (имеется в виду правительство Николаса Мадуро — прим. ТАСС)", и в очередной раз выступает с угрозой новых санкций в отношении компании", — отметили в российской компании.
"Роснефть" констатирует, что в заявлениях господина Абрамса нет никакой последовательности, поскольку переоформление лицензий американским и "дружественным" США компаниям мотивируется защитой их инвестиций. "Роснефть" также является инвестором в Венесуэлу, и наша работа там также направлена на защиту и возвратность инвестиций, основана на контрактах, заключенных задолго до введения санкций, и стратегическом соглашении о сотрудничестве с PDVSA", — говорится в сообщении.
Как считают в "Роснефти", американские чиновники "демонстрируют лицемерие, избирательно, в нарушение международного права наделяя особыми правами "свои" компании в ущерб конкурентам". Таким образом, полагает компания, можно трактовать разрешение покупать венесуэльскую нефть, выданное США индийской Reliance ("Релайанс").
Американские власти 21 октября продлили на три месяца разрешение работать на территории Венесуэлы, в том числе вместе с PDVSA ("Петролеос де Венесуэла"), американской Chevron ("Шеврон"), а также нефтесервисным корпорациям Halliburton ("Халлибертон"), Schlumberger ("Шлюмберже"), Baker Hughes ("Бейкер Хьюз") и Weatherford ("Уэзерфорд"). В "Роснефти" приветствовали работу этих компаний в южноамериканской стране.
"Роснефть" — один из крупнейших иностранных инвесторов в Венесуэле, она реализует несколько проектов по разведке и добыче нефти вместе с PDVSA. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven. Американские власти неоднократно грозили "Роснефти" санкциями за сотрудничество с Венесуэлой. Так, в сентябре Абрамс говорил, что США в будущем допускают введение ограничительных мер против российской компании, хотя пока не готовы к этому.
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Теги:
Компании , Рынки , Эллиот Абрамс , Николас Мадуро , Роснефть , ИТАР-ТАСС
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