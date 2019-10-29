Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.00
70.91
71.04
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.92
71.01
Индексы и котировки Brent
60.85
–0.15 Золото
1484.73
–0.31 РТС
1424.05
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
29.10
1.1114
+0.0087
14.10
1.1027
25.10
15.10
03.10

Saudi Aramco планирует начать IPO 3 ноября 

Прайм + ещё 4 8 часов назад
Названа дата IPO Saudi Aramco
Фото: Reuters
Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует 3 ноября начать первичное публичное размещение акций (IPO), сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Государственный нефтяной гигант работает над объявлением о предполагаемом размещении акций в это воскресенье", — говорится в сообщении.
Газета Financial Times 17 октября писала со ссылкой на источники, что Saudi Aramco отложила IPO, т.к. в планы компании вмешались сентябрьские атаки на ее инфраструктуру. Ранее газета сообщала, также со ссылкой на источники, что Aramco объявит о планах размещения 20 октября. Председатель совета директоров компании Ясир Ар-Румайан в середине октября говорил, что IPO Saudi Aramco может пройти в октябре.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии подверглись ударам 14 сентября. После инцидента крупнейший экспортер нефти сократил добычу более чем вдвое.
О планах правительства Саудовской Аравии провести IPO Saudi Aramco впервые было объявлено еще в 2016 году. С тех пор дата размещения неоднократно откладывалась, а летом прошлого года появились сведения, что оно может и вовсе не состояться. Размещение 5% акций Saudi Aramco может принести компании 100 миллиардов долларов и стать рекордным в истории.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира расположена в Дахране. Компания контролирует практически все нефтедобывающие мощности страны.
Видео дня. Пенсионеров бесплатно кормят в кафе
Прайм: последние новости
Газпромбанк планирует продать Сбербанку свою долю в Mail.ru Group - СМИ Газпромбанк планирует продать Сбербанку свою долю в Mail.ru Group - СМИ Прогноз результатов "Новатэка" за III квартал по МСФО: чистая прибыль выросла в 5,4 раза к/к Прогноз результатов "Новатэка" за III квартал по МСФО: чистая прибыль выросла в 5,4 раза к/к Списав африканским странам долги, РФ открыла путь для работы своих компаний - Песков Списав африканским странам долги, РФ открыла путь для работы своих компаний - Песков
Комментарии 
Теги:
Компании , Financial Times , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам
Медведев хочет повысить доверие бизнеса к судам5
Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве
Росстат отметил рост показателей в жилищном строительстве1
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться
Россия установила новый рекорд по производству сахара
Россия установила новый рекорд по производству сахара2
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Россиянам предложили самим накопить на пенсию226
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Статьи
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение