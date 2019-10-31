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Выделяемые Минкультом на кино деньги оказались в офшорах 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Опубликован отчет о деятельности Фонда кино, подконтрольного Министерству культуры, с 2017 по сентябрь 2019 года. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкин РБК со ссылкой на результаты проверки Счетной палатой.
Отмечается, что вопросы вызвали работа экспертных советов, объективность их решений, критерии, по которым оцениваются заявки, а также дальнейшее использование выделенных средств. Эксперты обратили внимание на факты возможного конфликта интересов — в частности, во время нахождения в числе экспертов членов «Союзмультфильма» эта киностудия стала крупнейшим получателем господдержки.
Также выяснилось, что Фонд кино не хранит результаты голосования, которое может проходить даже без использования бланков, например в устной форме. Кроме того, жюри не учитывает при отборе ключевые критерии, в том числе успешность в прокате предыдущих фильмов.
Помимо этого не контролируется трата госсредств. Как оказалось, до 60 процентов от сметной стоимости фильмов были направлены в офшорные компании или в российские организации со штатом ‪от одного до девяти‬ сотрудников.
Раннее в октябре стало известно, что половину фильмов, которые с 2015 года финансировало Министерство культуры России, почти никто не увидел. За последние четыре года Минкульт профинансировал 155 фильмов, из них 80 фильмов увидели меньше 10 тысяч человек. 30 картин и вовсе набрали меньше тысячи зрителей. Государство выделило на эти проекты почти два миллиарда рублей.
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Комментарии14 
Теги:
Компании , Видео , Экономика , Минкультуры
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