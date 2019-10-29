«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться и вернуть долг

Украинский «Нафтогаз» ожидает, когда «Газпром» представит свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, которое опубликовано после трехсторонних переговоров.

В департаменте коммуникаций «Нафтогаза» заметили, что российская компания до сих пор никак официально не пыталась урегулировать вопрос и не направляла запросов.

Между тем ранее «Газпром» называл прекращение всех судебных разбирательств с «Нафтогазом» одним из главных условий для заключения нового транзитного контракта и возобновления прямых поставок.

Во вторник, 29 октября, эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», — ответил он на вопрос о споре компаний.

В конце сентября долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Российская компания оспорила решение Стокгольмского арбитража, но апелляция должна пройти только в феврале 2020 года. Действующий контракт по транзиту газа истекает в декабре 2019-го, поэтому сторонам надо договориться до рассмотрения апелляции.