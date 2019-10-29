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«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться и вернуть долг 

Lenta.ru 1 час назад
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» смириться
Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» ожидает, когда «Газпром» представит свои предложения по погашению задолженности почти в три миллиарда долларов, которая возникла после решений Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении на сайте компании, которое опубликовано после трехсторонних переговоров.
В департаменте коммуникаций «Нафтогаза» заметили, что российская компания до сих пор никак официально не пыталась урегулировать вопрос и не направляла запросов.
Между тем ранее «Газпром» называл прекращение всех судебных разбирательств с «Нафтогазом» одним из главных условий для заключения нового транзитного контракта и возобновления прямых поставок.
Во вторник, 29 октября, эту позицию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о договоренности», — ответил он на вопрос о споре компаний.
В конце сентября долг «Газпрома» перед «Нафтогазом» достиг 2,817 миллиарда долларов с учетом процентов. Российская компания оспорила решение Стокгольмского арбитража, но апелляция должна пройти только в феврале 2020 года. Действующий контракт по транзиту газа истекает в декабре 2019-го, поэтому сторонам надо договориться до рассмотрения апелляции.
Прошедшие накануне переговоры разочаровали Европу. Участник встречи, вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович заметил, что стороны не смогли продвинуться. Не удалось договориться о методе определения тарифа на транспортировку газа и подписать технические соглашения между российским и украинским операторами газотранспортных систем. Из его слов вытекало, что проблемой стала и жесткая позиция России, которая отказалась платить по решениям судов. Речь идет не только о Стокгольмском арбитраже, но и о требованиях украинского антимонопольного комитета к «Газпрому» на шесть миллиардов долларов.
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Комментарии 
Теги:
Компании , Рынки , Экономика , Марош Шефчович , Дмитрий Песков , Нафтогаз , Газпром , Еврокомиссия
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