Boeing обвинили в создании «летающих гробов»

Сперва на слушании выступил генеральный директор Boeing Деннис Мюйленбург (Dennis Muilenburg), который признал, что компания допустила ошибки, и пообещал внести необходимые изменения.

Затем сенаторы предположили, что прибыль для Boeing приоритетнее безопасности, поскольку компания торопилась получить разрешение на перелеты. Так, сенатор штата Миссисипи Роджер Уикер отметил, что сообщения между сотрудниками Boeing, касающиеся проблем в системе MCAS, показывают крайне тревожный уровень легкомыслия и безответственности.

Его коллега Ричард Блюменталь добавил, что Boeing хотел как можно скорее получить сертификацию, поэтому умышленно скрыл проблему, ввел пилотов в заблуждение и по сути разработал «летающий гроб».

Кроме того, присутствовавшие на заседании родственники погибших заметили, что Мюйленбург был уклончив в своих ответах. «Я хочу, чтобы он однозначно признал ответственность за гибель 346 человек, ведь этих катастроф можно было избежать», — прокомментировал слушание Пол Ньороге (Paul Njoroge), который потерял пятерых членов семьи в результате крушения Boeing 737 Max в Эфиопии.

Другой свидетель Аднаан Стумо (Adnaan Stumo), чья сестра погибла в авиакатастрофе эфиопских авиалиний, сказал, что Мюйленбург должен уйти в отставку и отправиться в тюрьму.

Ранее в октябре в ходе расследования авиакатастроф Boeing стало известно, что ведущий эксперт компании Марк Форкнер (Mark Forkner), тренировавший других пилотов, умолчал о проблеме с самолетами Boeing 737 Max, которые впоследствии потерпели крушение. Об этом сообщил его коллега в разговоре с ФБР. Форкнер неоднократно намеренно уверял, что пилотам 737 Max не требуются дополнительные тренировки.

За последний год в мире зафиксированы две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Последнее крушение произошло 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из аэропорта Аддис-Абебы. Все 157 человек, находившихся на борту, погибли. Среди жертв авиакатастрофы — граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого большинство стран мира, включая Россию, приостановили эксплуатацию самолета. К концу июня 400 пилотов гражданской авиации подали коллективный иск к Boeing о возмещении убытков. Предполагается, что самолеты снова начнут использовать не раньше 2020 года.