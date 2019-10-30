Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.85
$
64.00
70.90
71.04
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.92
71.01
Индексы и котировки Brent
61.61
–0.31 Золото
1487.12
–0.01 РТС
1424.05
+0.38
Динамика валют
EUR / USD
30.10
1.1109
+0.0076
15.10
1.1033
27.10
16.10
04.10

Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров 

РИА Новости 3 часа назад
Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.
"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.
По мнению Грудинина, через изъятие акций истцы хотят "захватить" предприятие.
Ранее подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров — Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой — и обязал взыскать с Грудинина в их пользу один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Директор "Совхоза имени Ленина" также обязан оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.
Как заявила "360" Солодовникова, она не верит, что Грудинин выполнит решение суда. По ее словам, он "придумает любые причины", чтобы не платить указанную сумму.
Истцы требовали взыскать с ответчика реальный ущерб в размере около 1,1 миллиарда рублей и упущенную выгоду в размере около миллиарда рублей, которая соответствует стоимости права на пользование земельными участками предприятия, находившимися в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.
Как считают акционеры, "Совхозу" был причинен ущерб внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух участков земли совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.
Изначально иск к бизнесмену отклонили. Однако в октябре 2019 года кассационная инстанция отправила его на пересмотр, так как не был учтен установленный факт явной неравноценности сделки. Кроме того, в процесс как соистец вступила бывшая жена Грудинина Ирина, а также их несовершеннолетние дети Александр и Дарья и работник "Совхоза" Александр Федоров — в качестве третьих лиц.
Последние новости
Украинский террор пришел на американскую землю Украинский террор пришел на американскую землю Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей Суд взыскал с Грудинина более миллиарда рублей
Комментарии24 
Теги:
Компании , Видео , Александр Ерошкин , Ольга Маркина , Павел Грудинин , Александр Федоров , Нина Солодовникова , Тамара Маркина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Падаем всем миром: США предскажут кризис
Падаем всем миром: США предскажут кризис6
Госдолг Украины вырос до почти $83 млрд
Госдолг Украины вырос до почти $83 млрд19
«Просто не слушают»: Как «Нафтогаз» угрожает РФ исками
«Просто не слушают»: Как «Нафтогаз» угрожает РФ исками96
РФ напечатала рекордное количество денег для чужой страны
РФ напечатала рекордное количество денег для чужой страны5
Обязательную маркировку товаров предлагают отложить
Обязательную маркировку товаров предлагают отложить
Видео
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
01:27
Россиянам предложили самим накопить на пенсию
Личный счет
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
00:43
В Госдуме оценили слова депутата Рады о газовой войне
Экономика
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
04:26
«Совхоз им. Ленина» отсудил у Грудинина более 1 млрд рублей
Недвижимость Другое
Белоруссия заменит российскую нефть
03:25
Белоруссия заменит российскую нефть
Рынки Статьи
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
01:00
Аппетит к риску: в Россию влили миллиарды
Экономика Статьи
«Силу Сибири» заполнили газом
04:13
«Силу Сибири» заполнили газом
Экономика Компании
Дачникам дали новые льготы
03:33
Дачникам дали новые льготы
Недвижимость Личный счет
В Москве исчезло дешевое жилье
15:10
В Москве исчезло дешевое жилье
Недвижимость
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
12:18
Раскрыт интерес Меркель в примирении России и Украины
Экономика
Орешкин назвал главную цель правительства
03:20
Орешкин назвал главную цель правительства
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение