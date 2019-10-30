Грудинин заявил, что у него нет денег на выплату по иску акционеров

Директор "Совхоза имени Ленина" Павел Грудинин прокомментировал решение суда, согласно которому он должен выплатить в пользу акционеров предприятия более миллиарда рублей.

"Ни миллиарда, ни ста миллионов у меня нет", — заявил он российскому изданию Forbes.

По мнению Грудинина, через изъятие акций истцы хотят "захватить" предприятие.

Ольги Маркиных, Ранее подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров — Ивана, Тамары Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой — и обязал взыскать с Грудинина в их пользу один миллиард 66 миллионов 219 тысяч рублей. Директор "Совхоза имени Ленина" также обязан оплатить пошлину в размере 104 тысяч рублей.

Как заявила "360" Солодовникова, она не верит, что Грудинин выполнит решение суда. По ее словам, он "придумает любые причины", чтобы не платить указанную сумму.

Истцы требовали взыскать с ответчика реальный ущерб в размере около 1,1 миллиарда рублей и упущенную выгоду в размере около миллиарда рублей, которая соответствует стоимости права на пользование земельными участками предприятия, находившимися в собственности "ТТ Девелопмент" с 2008 по 2018 год.

Как считают акционеры, "Совхозу" был причинен ущерб внесением в уставный капитал компании "ТТ Девелопмент" в 2008 году двух участков земли совхоза рыночной стоимостью, как полагают истцы, около 1,1 миллиарда рублей для оплаты доли в 48% в предприятии номинальной стоимостью 29 миллионов рублей.