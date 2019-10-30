Обойдет ли кризис Россию: половине банков мира грозит крах

Аналитики международной консалтинговой компании McKinsey пришли к выводу, что более чем половине банков мира грозит крах, доклад опубликован на сайте компании. Опрошенные РИА Новости эксперты рассказали, столкнется ли с кризисом российская банковская система.

Аналитики McKinsey сочли, что мировая банковская индустрия находится в последней фазе очередного экономического цикла, рост объемов кредитования и выручки замедлился. По их мнению, сейчас более 60 процентов банков разрушают свою стоимость.

В McKinsey заявили о наступлении «последней передышки», благодаря которой изобретательные банки смогут переосмыслить свои бизнес-модели, а другим выжить не удастся. Эксперты посоветовали банкам осваивать новые технологии и планировать крупные слияния для увеличения резервов капиталов.

Опрошенные РИА Новости эксперты заявили, что России кризис коснется в меньшей степени благодаря расчистке финансового рынка от слабых игроков, которую проводит Центробанк

По оценкам Fitch, ЦБ потратил на оздоровление банковской системы более 70 миллиардов долларов и число кредитных организаций в РФ сократилось более чем в два раза.

Эксперты назвали положительным тренд, при котором небольшие организации исчезают, а крупные банки поглощают средние и мелкие.

Глава коммерческого отдела Европейской юридической службы Александр Куликов заявил, что переход 50 с лишним процентов банков к государству и части из них — к международным сетям это хорошо и для финансовой устойчивости банковской системы и в целях обеспечения гарантий для вкладчиков.

Еще одним положительным фактором является технологическая продвинутость российских банков. По данным McKinsey, Россия входит в топ-5 стран с самым высоким темпом цифровизации финансового сектора.

Директор по развитию компании First Line Software Владимир Литошенко заявил, что несколько успешных российских банков и финтех-компаний уже превратились в цифровые банки.

«Российские игроки банковского сектора, продолжающие ориентироваться на развитие технологических платформ, <…> максимально защищены от ударов и угроз, которые таит замедление роста мировой экономики, — считает Литошенко.

Как сообщал «Рамблер», с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной регулятор начал массово отзывать лицензии у коммерческих банков, развернув программу по оздоровлению банковского сектора. Среди организаций, лишившихся лицензии, было несколько учреждений из российского топ-100. В частности, лицензии лишилась одна из крупнейших кредитных организаций страны «Мастер-банк»

В феврале 2018 года Набиуллина заявила, что ЦБ завершил в основную работу по оздоровлению, однако в системе все еще есть проблемы.

По данным РИА Новости, с 2013 года лицензий лишились около 400 кредитных организаций (почти половина банков страны).