Вьетнам отнял деньги у российского олигарха

По данным СМИ, «Силовые машины» заключили соглашение на возведение во Вьетнаме ТЭС «Лонг-Фу-1» в декабре 2014 года. Спустя три года компания попала в санкционный список. В связи с тем, что доля американских и связанных с США компаний в проекте доходила до 30%, российские деньги были заморожены.

Несколько раз юристы «Силовых машин» пытались урегулировать ситуацию: россияне предлагали расторгнуть договор и переуступить контракт другой компании. Вьетнамцам предоставляли возможность провести переговоры, в том числе на уровне правительств двух государств, но представители Petrovietnam продолжают сохранять молчание.

В результате был подан иск в Сингапурский международный арбитражный центр, с требованием возвратить 250 млн долларов, вложенные в проект в 2018 году.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Мордашов вошёл в пятерку богатейших россиян по версии журнала Forbes. Деятель металлургической отрасли, по подсчетам аналитиков, к весне 2019 года сумел накопить 20,5 млрд долларов.