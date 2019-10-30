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Вьетнам отнял деньги у российского олигарха 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Юристы компании «Силовые машины», принадлежащей российскому олигарху Алексею Мордашову, подали в суд на вьетнамскую госкомпанию Petrovietnam с требованием возвратить 250 млн долларов, потраченных на строительство электростанции в стране, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК. Огромная сумма была заморожена в связи с антироссийскими санкциями.
По данным СМИ, «Силовые машины» заключили соглашение на возведение во Вьетнаме ТЭС «Лонг-Фу-1» в декабре 2014 года. Спустя три года компания попала в санкционный список. В связи с тем, что доля американских и связанных с США компаний в проекте доходила до 30%, российские деньги были заморожены.
Несколько раз юристы «Силовых машин» пытались урегулировать ситуацию: россияне предлагали расторгнуть договор и переуступить контракт другой компании. Вьетнамцам предоставляли возможность провести переговоры, в том числе на уровне правительств двух государств, но представители Petrovietnam продолжают сохранять молчание.
В результате был подан иск в Сингапурский международный арбитражный центр, с требованием возвратить 250 млн долларов, вложенные в проект в 2018 году.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Алексей Мордашов вошёл в пятерку богатейших россиян по версии журнала Forbes. Деятель металлургической отрасли, по подсчетам аналитиков, к весне 2019 года сумел накопить 20,5 млрд долларов.
Комментарии82 
Теги:
Компании , Видео , Григорий Березкин , Алексей Мордашов , Силовые машины , Forbes
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