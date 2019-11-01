Еще один банк лишился лицензии

«Эксперт Банк» лишился лицензии

Как говорится в сообщении регулятора, проведённая проверка выявила многочисленные нарушения законодательства в области противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также кредитная организация проводила сомнительные операции с иностранной наличной валютой.

Кроме того, «Эксперт Банк» представлял неполную и недостоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Кредитная организация занимала 209-е место в банковской системе РФ, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что лицензия на предоставление населению услуг по страхованию отозвана у АО «Страховая компания „Стерх“ с 28 октября. В сообщении Центробанка уточняется, что страховщики нарушили порядок инвестирования средств страховых резервов. Также „Стерх“ неоднократно нарушал требования страхового законодательства и предоставлял недостоверную отчётность.