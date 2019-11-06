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Раскрыты подробности крупнейшей сделки в истории 

Lenta.ru + ещё 4
Власти Саудовской Аравии планируют разместить на бирже не больше двух процентов акций крупнейшей компании страны — нефтегазовой Saudi Aramco, сообщает Reuters.
Окончательное решение об IPO (первичном размещении акций на бирже) Saudi Aramco было принято 3 ноября. Процедура начнется 18 ноября, после чего 5 декабря будет объявлена цена одной бумаги при размещении, а 11 декабря начнутся торги.
Для размещения была выбрана саудовская биржа Tadawul. Ранее сообщалось, что в дальнейшем может пройти дополнительный листинг акций, в ходе которого они будут размещены на зарубежных площадках — в этом случае речь может идти о дополнительных трех процентах бумаг.
Впервые о планах провести IPO своей главной компании власти страны заявили в 2016 году. Однако с тех пор процедура неоднократно откладывалась и переносилась. Ожидается, что сделка станет крупнейшей в истории, поскольку ранее вся Saudi Aramco была предварительно оценена в два триллиона долларов.
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Теги:
Компании , Видео , Экономика , Reuters
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