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Акции McDonald's упали после скандала с увольнением гендиректора из-за романа 

Газета.Ru 1 час назад
Акции McDonald's рухнули после скандала с гендиректором
Фото: РИА Новости
Акции компании McDonald's начали стремительно снижаться после того, как гендиректор компании был уволен из-за романа со своей подчиненной. Об этом сообщает CNBS.
Отмечается, что общая рыночная стоимость ценных бумаг составляет $149 млрд, снизилась более, чем на 2%. На предварительных торгах акции упали в цене на 3,1%.
Кроме того, согласно данным издания Business Insider, из-за неожиданного снижения цены акций McDonald's потерял почти $4 млрд от общей стоимости.
Уточняется, что стоимость ценных бумаг главного конкурента корпорации — компании Wendy's, чьи акции оцениваются в $4,8 млрд — возросли на 2,2%.
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Теги:
Компании , Рынки
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