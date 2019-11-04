Facebook провёл ребрендинг

Новый логотип представил в своём аккаунте основатель социальной сети Марк Цукерберг

По его словам, ребрендинг понадобился для того, чтобы прояснить, какие приложения и технологии используются в компании.

«Когда я запустил Facebook 15 лет назад, я понятия не имел, что в конечном итоге он будет включать Messenger, Instagram, WhatsApp, и многое другое. Многие люди не знают, что мы создаём эти продукты или что наши команды работают вместе. Но мы считаем, что людям важно знать, кто стоит за продуктами, которые они используют», — написал Цукерберг.

На новом логотипе — слово Facebook и значки приложений компании. Буквы представлены в разном цвете.