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«Билайн» в РФ закрывает салоны 

News.ru 3 часа назад
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 салонов, которые работали в России под его брендом. Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность.
Эксперты считают, что закрытие коснулось в основном только убыточных салонов и было основным фактором сокращения затрат оператора на офисную недвижимость. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Издание отмечает, что к 1 ноября 2019 года компания имела чуть менее 3 тысяч монобрендовых салонов, а также около 1,7 тысячи салонов, работающих по франшизе.
Ранее News.ru сообщал, что российские операторы связи направили в Минкомсвязь и Минпромторг письмо с просьбой рассмотреть возможность субсидирования их затрат на покупку оборудования для исполнения «пакета Яровой». Это совокупность законодательных нововведений, требующих хранения данных пользователей.
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Теги:
Компании , Видео , Минпромторг , Минкомсвязи РФ , Вымпелком
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