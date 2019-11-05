«Билайн» в РФ закрывает салоны

«ВымпелКом» (бренд «Билайн») за первые девять месяцев 2019 года закрыл более 150 салонов, которые работали в России под его брендом. Оптимизация ритейла на фоне перехода спроса в онлайн позволила компании увеличить рентабельность.

Эксперты считают, что закрытие коснулось в основном только убыточных салонов и было основным фактором сокращения затрат оператора на офисную недвижимость. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что к 1 ноября 2019 года компания имела чуть менее 3 тысяч монобрендовых салонов, а также около 1,7 тысячи салонов, работающих по франшизе.