Приехали: Uber понесла огромные убытки

Приехали. Компания Uber понесла с начала года огромные убытки

Чистый убыток компании такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, составил в январе-сентябре $7,41 млрд против прибыли в размере $1,88 млрд в январе-сентябре 2018 г.

Убыток на акцию составил $6,79 против прибыли в размере $0,52 годом ранее. Выручка выросла на 21% до $10,078 млрд

Чистый убыток, приходящийся на головную компанию, вырос в III квартале на 17,8% в годовом выражении до $1,162 млрд Убыток на акцию составил $0,68 против $2,21 в III квартале 2018 г. Выручка увеличилась на 30% до $3,813 млрд

Выручка ключевого бизнеса — такси — выросла в III квартале на 19% до $2,895 млрд Продажи Uber Eats увеличились в 1,6 раза до $645 млн Количество ежемесячных пользователей платформы увеличилось в январе-сентябре на 26% до 103 млн Стоимость заказов выросла на 29% до $16,465 млрд

Акции Uber подешевели после выхода отчетности на 5,5%.

Uber — компания по предоставлению услуг такси, создана в 2009 г., штаб-квартира расположена в Сан-Франциско (США). Услуги Uber доступны более чем в 100 городах по всему миру. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.