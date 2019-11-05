У «Альфа-банка» произошла утечка данных клиентов

В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт «Альфа-банка» и клиентов «АльфаСтрахование» . Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на объявление на одном из специализированных форумов.

По словам человека, разместившего объявление, у него есть данные 3,5 тысячи клиентов кредитного учреждения. Само объявление было опубликовано 31 октября 2019 года. В бесплатном пробнике оказались 13 договоров «АльфаСтрахования», в которых содержатся ФИО, паспортные данные, номер телефона, адреса регистрации, суммы кредитного лимита или оформленной страховки, предметы страхования и даты заключения договоров.

При проверке номеров телефонов лиц, указанных в договорах, оказалось, что эти люди действительно пользуются продуктами «Альфа-банка». Одному из клиентов успели позвонить мошенники, и он заблокировал карту. Данные клиентов кредитного учреждения, указанные в договорах «АльфаСтрахования», в ходе проверки не подтвердились.

В самом банке изданию подтвердили факт утечки небольшого количества данных клиентов. Однако, по словам представителя кредитного учреждения, достоверно известно о распространении персональных данных 15 клиентов. Он добавил, что утечка не подвергает опасности средства на счетах клиентов, поскольку обнародованные данные не содержат номеров карт и CVV-кодов. Однако данных достаточно, чтобы попытаться украсть деньги с помощью социальной инженерии.

В «АльфаСтраховании» также сообщили, что организации известно о факте размещения в интернете данных по договорам страхования на продажу. В компании уже ввели дополнительные меры безопасности и проводят расследование.