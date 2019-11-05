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Американским компаниям разрешат работать с Huawei 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Американским компаниям разрешат работать с Huawei
Фото: Reuters
Большинство заявок американских компаний на работу с Huawei в ближайшее время будет одобрено Министерством торговли США. Об этом заявил глава ведомства Уилбур Росс.
Минторг не ожидал, что после введения ограничений в отношении китайской корпорации интерес к сотрудничеству с ней проявит так много её американских партнёров. Об этом Росс рассказал в интервью Bloomberg.
Он отметил, что получено 260 заявок, но не уточнил, от каких именно компаний. При этом глава Минторга пояснил, что лицензии достанутся не всем желающим.
Huawei имеет временную лицензию на работу с американскими компаниями. Последний раз срок её действия продлили до 18 ноября 2019 года.
Ранее News.ru сообщал, что Huawei в 2018 году подала заявок на патенты больше, чем любая другая компания в мире. Всего было подано 5405 заявок, что в два раза больше, чем у японской Mitsubishi Electric и американской Intel, занявших по этому показателю второе и третье места соответственно. В 2018 году китайская корпорация также активно покупала патенты. На её долю пришлось почти 500 приобретений, половина из которых принадлежала американским фирмам и разработчикам.
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Комментарии1 
Теги:
Компании , Intel , Bloomberg
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