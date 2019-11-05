Американским компаниям разрешат работать с Huawei

Большинство заявок американских компаний на работу с Huawei в ближайшее время будет одобрено Министерством торговли США. Об этом заявил глава ведомства Уилбур Росс.

Минторг не ожидал, что после введения ограничений в отношении китайской корпорации интерес к сотрудничеству с ней проявит так много её американских партнёров. Об этом Росс рассказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что получено 260 заявок, но не уточнил, от каких именно компаний. При этом глава Минторга пояснил, что лицензии достанутся не всем желающим.

Huawei имеет временную лицензию на работу с американскими компаниями. Последний раз срок её действия продлили до 18 ноября 2019 года.