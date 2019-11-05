Fujifilm отказалась от планов приобрести Xerox

Fujifilm окончательно отказалась от планов приобрести Xerox

Японская корпорация Fujifilm Holdings окончательно передумала приобретать американскую компанию по продаже копировальных автоматов Xerox. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что сторонам так и не удалось добиться договоренности по сделке, в рамках которой предполагалось, что японская корпорация приобретет 50,1% акций Xerox. В то же время сообщается, что японская корпорация выкупит у Xerox оставшиеся 25% акций в их совместном предприятии Fuji Xerox за $2,3 млрд, консолидировав в своих руках весь пакет ценных бумаг компании.

Fujifilm была основана в 1934 году. В 1936 году она первой в Японии стала выпускать фотопленку, а со временем расширила свой ассортимент за счет фотоаппаратов, кинопленки и другой продукции, став одной из ведущих в мире в этом сегменте рынка. Сейчас корпорация производит также медицинское оборудование и расходные материалы для компьютеров.

Американская Xerox была основана в 1958, является одним из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами, одна из первых корпораций, наладивших массовый выпуск копировальных машин. Fujifilm и Xerox вели переговоры о слиянии на протяжении многих лет, однако эта инициатива столкнулась с жестким отпором со стороны некоторых акционеров как японской, так и американской компании.