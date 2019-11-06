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ВТБ планирует в начале ноября снизить ставку по ипотеке 

Прайм + ещё 4 1 час назад
ВТБ снизит ставку по ипотеке
Фото: РИА Новости
ВТБ в начале ноября планирует снизить ставку по ипотеке на 0,4 процентного пункта, в рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию — от 9%, говорится в презентации банка по розничному бизнесу.
"ВТБ снижал ставки трижды за год. В начале ноября планируется еще одно снижение — на 0,4 п.п. В рамках базовых программ ожидается, что ставка составит от 8,6%, по рефинансированию — от 9%", — говорится в презентации, которую представил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Решение будет объявлено до конца этой недели, добавил он.
ВТБ по итогам января-сентября увеличил выдачу ипотеки более чем на 11%, в то время как рынок снизился на 7,6%, отмечается в презентации.
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Теги:
Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Банк ВТБ
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