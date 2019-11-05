Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге Forbes 

Французский бизнесмен Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в обновляющемся в реальном времени списке богатейших людей мира журнала Forbes.
70-летний президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемом в 107 млрд долларов.
У 64-летнего основателя Microsoft Билла Гейтса — 106,8 млрд долларов, он сместился на третью позицию.
Единоличным лидером списка по-прежнему остается глава основатель Amazon Джефф Безос — его состояние Forbes оценивает в 112,4 млрд долларов.
В ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes, вышедшем в марте, Бернар Арно занимал четвертую позицию, уступая Безосу, Гейтсу и главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту.