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Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге Forbes 

Рамблер 21 минуту назад
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге Forbes
Фото: Reuters
Французский бизнесмен Бернар Арно обогнал Билла Гейтса в обновляющемся в реальном времени списке богатейших людей мира журнала Forbes.
70-летний президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемом в 107 млрд долларов.
У 64-летнего основателя Microsoft Билла Гейтса — 106,8 млрд долларов, он сместился на третью позицию.
Единоличным лидером списка по-прежнему остается глава основатель Amazon Джефф Безос — его состояние Forbes оценивает в 112,4 млрд долларов.
В ежегодном рейтинге миллиардеров Forbes, вышедшем в марте, Бернар Арно занимал четвертую позицию, уступая Безосу, Гейтсу и главе Berkshire Hathaway Уоррену Баффетту.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Компании , Рынки , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Уоррен Баффетт , Amazon , Microsoft , Forbes
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