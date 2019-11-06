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Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в январе-сентябре выросла на 25% 

Прайм + ещё 2 1 час назад
Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 25%
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 550 миллиардов рублей, EBITDA достигла 1,617 триллиона рублей, говорится в материалах компании.
"Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам компании, за девять месяцев 2019 года на 25% год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов", — говорится в пресс-релизе.
EBITDA в годовом выражении выросла на 1,5%, до 1,617 триллиона рублей, что связано с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+30,9%), а также эффективным контролем над затратами.
Чистая прибыль компании в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом выросла на 16%, до 225 миллиардов рублей, что связано со значительным ростом операционной прибыли (+10,9%). Показатель EBITDA вырос на 7,6%, до 554 миллиардов рублей.
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Теги:
Компании , Роснефть
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