Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 25%

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в январе-сентябре выросла на 25%

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в январе-сентябре выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 550 миллиардов рублей, EBITDA достигла 1,617 триллиона рублей, говорится в материалах компании.

"Увеличение чистой прибыли, относящейся к акционерам компании, за девять месяцев 2019 года на 25% год к году обусловлено положительной динамикой операционной прибыли, а также снижением финансовых расходов", — говорится в пресс-релизе.

EBITDA в годовом выражении выросла на 1,5%, до 1,617 триллиона рублей, что связано с ростом объемов реализации нефти, преимущественно, в восточном направлении (+30,9%), а также эффективным контролем над затратами.

Чистая прибыль компании в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом выросла на 16%, до 225 миллиардов рублей, что связано со значительным ростом операционной прибыли (+10,9%). Показатель EBITDA вырос на 7,6%, до 554 миллиардов рублей.