Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.66
$
63.60
70.61
70.75
Прогноз
04.11 – 11.11
$
63.40
70.31
Индексы и котировки Brent
62.37
–0.29 Золото
1486.80
+0.01 РТС
1453.73
–0.09
Динамика валют
EUR / USD
06.11
1.1087
–0.0038
22.10
1.1125
03.11
23.10
11.10

«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления 

Российская Газета 1 час назад
«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления
Фото: ТАСС
"Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево сменит пункт отправления с запуском Московских центральных диаметров (нового "наземного метро"). Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе компании, обслуживающей направление.
Перенос пункта отправления от Белорусского вокзала в Одинцово давно обсуждался с правительством Москвы. Идея связана с тем, что на линии Одинцово — Шереметьево наметился устойчивый поток пассажиров. В аэропорт едут из инновационного центра "Сколково", самого Одинцова, "Москвы-Сити". По предварительным оценкам, за счет этого потока ежегодная аудитория аэроэкспрессов станет больше на миллион человек.
"Необходимость запуска таких маршрутов подтверждают и планы по запуску МЦД, — отмечала еще в июльском заявлении гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисимбаева. — Мы стремимся к интеграции в транспортный комплекс".
Это означает, что аэроэкспрессы на части пути в Шереметьево будут курсировать в режиме МЦД и по их тарифам. Сейчас в тестовом режиме несколько рейсов аэроэкспресса уже курсируют на линии Шереметьево — Одинцово, это совместный проект "Аэроэкспресса" и ЦППК. Поезда останавливаются на станциях: Баковка, Инновационный центр, Немчинова, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее эти экспрессы доходят до Белорусского вокзала, стоят там, минимум, 4 минуты, и потом идут в аэропорт с промежуточной остановкой на ТПУ "Окружная". В обратном направлении тестовый экспресс едет в сторону Одинцова со всеми остановками после Белорусского вокзала. На этой линии сейчас курсируют по два тестовых поезда в будни и по три — в выходные (см. расписание). Время в пути от Одинцово до аэропорта — 90 минут. От Белорусского вокзала до Шереметьево — как и прежде 35 минут.
Стандартный биоет вне зависимости от пункта отправления стоит 500 рублей. Но это пока — с запуском МЦД тарифы на участке Одинцово — Белорусский вокзал обновятся. К тому же у аэроэкспрессов в Шереметьево добавится еще одна остановка на Савеловском вокзале — ее уже объявляют в поездах метро.
Напомним, что первые два МЦД Лобня — Одинцово и Нахабино — Подольск должны запустить до конца этого года.
Видео дня. Деньги с карты украли сразу после сдачи биометрии
Российская Газета: последние новости
Французский бизнесмен сместил Билла Гейтса в рейтинге Forbes Французский бизнесмен сместил Билла Гейтса в рейтинге Forbes Названы сроки строительства моста на Сахалин Названы сроки строительства моста на Сахалин Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla Маск стал богаче на два миллиарда долларов за неделю благодаря Tesla
Комментарии 
Теги:
Компании , Аэропорт Шереметьево , Правительство Москвы , Сколково
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Минфин предложил приватизировать пять компаний
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Набиуллина назвала возможные источники утечки данных
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные
Клерки подвели клиентов: как воруют банковские данные 1
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики
ЦБ обеспокоен низкими темпами роста экономики 6
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну
«Северный поток-2»: кто выиграл великую газовую войну 418
Видео
Россиян обманывают по-новому
00:39
Россиян обманывают по-новому
Личный счет
Как будет работать новая пенсионная программа
02:10
Как будет работать новая пенсионная программа
Личный счет Статьи
Китай выдвинул новые требования к США
00:55
Китай выдвинул новые требования к США
Экономика
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
04:08
«Вакханалия»: что «Нафтогаз» требует от России
Компании Рынки
Названа дата запуска «Силы Сибири»
04:13
Названа дата запуска «Силы Сибири»
Экономика Компании
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
03:21
Купят у России: Малайзия пригрозила ЕС
Рынки Компании
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
01:48
Транзит газа: Украина нашла хитрость против России
Компании Рынки
На Берлин: российский газ пустили в Германию
04:38
На Берлин: российский газ пустили в Германию
Экономика Статьи
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
01:00
В Петербурге и Москве ограничат расчеты наличными
Личный счет
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
00:33
Безмерная коммуналка: как подорожают услуги ЖКХ
Личный счет Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение