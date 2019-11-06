«Аэроэкспресс» сменит пункт отправления

"Аэроэкспресс" до столичного аэропорта Шереметьево сменит пункт отправления с запуском Московских центральных диаметров (нового "наземного метро"). Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе компании, обслуживающей направление.

Перенос пункта отправления от Белорусского вокзала в Одинцово давно обсуждался с правительством Москвы . Идея связана с тем, что на линии Одинцово — Шереметьево наметился устойчивый поток пассажиров. В аэропорт едут из инновационного центра "Сколково" , самого Одинцова, "Москвы-Сити". По предварительным оценкам, за счет этого потока ежегодная аудитория аэроэкспрессов станет больше на миллион человек.

"Необходимость запуска таких маршрутов подтверждают и планы по запуску МЦД, — отмечала еще в июльском заявлении гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисимбаева. — Мы стремимся к интеграции в транспортный комплекс".

Это означает, что аэроэкспрессы на части пути в Шереметьево будут курсировать в режиме МЦД и по их тарифам. Сейчас в тестовом режиме несколько рейсов аэроэкспресса уже курсируют на линии Шереметьево — Одинцово, это совместный проект "Аэроэкспресса" и ЦППК. Поезда останавливаются на станциях: Баковка, Инновационный центр, Немчинова, Сетунь, Рабочий поселок, Кунцево-1, Фили, Тестовская, Беговая. Далее эти экспрессы доходят до Белорусского вокзала, стоят там, минимум, 4 минуты, и потом идут в аэропорт с промежуточной остановкой на ТПУ "Окружная". В обратном направлении тестовый экспресс едет в сторону Одинцова со всеми остановками после Белорусского вокзала. На этой линии сейчас курсируют по два тестовых поезда в будни и по три — в выходные (см. расписание). Время в пути от Одинцово до аэропорта — 90 минут. От Белорусского вокзала до Шереметьево — как и прежде 35 минут.

Стандартный биоет вне зависимости от пункта отправления стоит 500 рублей. Но это пока — с запуском МЦД тарифы на участке Одинцово — Белорусский вокзал обновятся. К тому же у аэроэкспрессов в Шереметьево добавится еще одна остановка на Савеловском вокзале — ее уже объявляют в поездах метро.

Напомним, что первые два МЦД Лобня — Одинцово и Нахабино — Подольск должны запустить до конца этого года.