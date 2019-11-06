Сечин анонсировал рост дивидендов «Роснефти» по итогам года

Акционеры «Роснефти» могут рассчитывать на рост дивидендов по итогам 2019 года, сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин

«С учетом сильных финансовых результатов за III квартал и относительно стабильной текущей конъюнктуры акционеры вправе рассчитывать на увеличение дивидендов по итогам 2019 года», — сказал Сечин, слова которого приводит пресс-служба «Роснефти»

Глава «Роснефти» напомнил, что 30 сентября акционеры компании одобрили выплату рекордных промежуточных дивидендов на общую сумму 162,6 млрд руб.

Ранее в компании сообщили, что чистая прибыль «Роснефти» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в январе—сентябре 2019 года на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 550 млрд руб.

30 сентября акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2019 года в объеме 162,6 млрд руб., или 50% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Размер дивидендов составил 15,34 руб. на одну акцию.

В конце сентября прошлого года акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие 2018 года в размере 14,58 руб. на акцию. Всего на дивиденды за первое полугодие было направлено 154,5 млрд руб.

В июне 2019 года акционеры «Роснефти» приняли решение выплатить финальные дивиденды по итогам 2018 года в размере 11,33 руб. на акцию. Сумма средств, которая в дополнение к дивидендам по итогам первого полугодия 2018 года была направлена на выплату дивидендов, составила 120,1 млрд руб. Таким образом, суммарные дивиденды «Роснефти» по итогам 2018 года составили 274,6 млрд руб. или 25,91 руб. на акцию.