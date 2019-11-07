«Мир» выиграет от отказа Европы от Visa и Mastercard

Отказ Европы от Visa и Mastercard выгоден системе «Мир»

Европа вслед за Китаем и Россией создает собственную платежную систему. Она составит конкуренцию господствующим в ЕС американским Visa и MasterCard. Уход России и Китая от американской зависимости понятен и логичен. Однако ЕС не подвергался санкционному или торговому давлению. Но Брюссель все равно идет против США. И это может оказаться полезным для российской платежной системы.

Сразу 20 европейских банков занимаются разработкой единой европейской платежной системы, которая сможет заменить американские Visa и MasterCard и другие. Речь идет о создании панъевропейской платежной системы PEPSI (Pan-European Payment System Initiative). По данным источников, Agence France-Presse в разработке единой европейской платежной системы задействовано большинство банков Франции, а также немецкий Deutsche Bank . Любопытно, что ни один европейский банк не подтвердил свое участие в проекте.

Источники поясняют, что инициатива создания собственное платежной системы была «изначально политической». Европейский центральный банк обеспокоился проблемой суверенитета платежей еще в 2017 году. Судя по всему, с тех пор дело продвинулось вперед, однако европейские банки делают это втихую.

Американские платежные системы уже давно поработили весь мир. По данным Retail Banking Research, в мире лидируют американцы, где выпущено 2,2 млрд карт Visa и 1,9 млрд карт MasterCard. Есть также менее крупные американские системы — это Diners Club (107 млн карт) и American Express (70 млн карт). Соперничать с ними крайне тяжело.

Однако в последнее время мир платежных систем активно меняется. По числу карт конкуренцию американцам составляет китайский гигант Union Pay, который выпустил 3,5 млрд карт. Уже в 2017 году на долю UnionPay приходилось 44% всех платежных карт в мире, тогда как на долю Visa и Mastercard — 21% и 16% всех карт.

«Однако китайская платежная система охватывает в основном азиатские страны, «поглощающие» такой объем карт за счет исключительно высокой численности и плотности населения в регионе. А в Европе безраздельно господствуют американцы», — отмечает Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков «ЦАФТ».

После начала санкционной войны Россия тоже начала путь по освобождению своих финансов от американского контроля. У нас появилась платежная система «МИР», которая медленно, но верно развивается, пока в основном на восток — Вьетнам, Таиланд, Китай и другие страны Азии. Ее доля на мировом рынке пластика пока незначительна, однако постепенно список стран, принимающих карту «МИР» растет. Уже сейчас эти карты принимаются в семи странах мира, в том числе в Турции. К концу этого года, как ожидается, таких стран станет уже 12 — к «Миру» подключатся страны СНГ и Болгария.

«Пример российской платежной системы «МИР» показал, что отказ от международных систем не только возможен, но и разумен, как с точки зрения безопасности, так и как способ снизить влияние санкционного давления», — говорит коммерческий директор процессинговой компании Chronopay Сергей Алпатов.

В Венесуэле Центробанк вообще решил отказаться от использования на территории страны международных платежных систем Visa и Mastercard. Однако это, конечно, жест отчаяния, тогда как ни Россия, ни Европа на такие резкие меры пойти не могут ради безопасности собственной финансовой системы.

Россия уже на шаг впереди Европы. Если в России Visa занимает 60% рынка, MasterCard — 35%, а остальное приходится на отечественные системы, то в Европе ситуация не лучше. Еще в далеком 2016 году на долю международных платежных систем MasterCard и Visa приходилось 86% всех платежных карт, обращающихся на рынке Европы, в то время как карты локальных систем сдавали свои позиции. Сейчас перекос усилился, а эта цифра приблизилась к 90%.

«В Европе каждые 9 евро из каждых 10 евро платежей по картам приходятся на карты Visa или MasterCard», — отмечает финансовый консультант и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

Европейцы решили пойти по пути Китая и России, которые создали собственные национальные платежные системы. Зачем это Москве и Пекину — понятно, но почему на такое идет Евросоюз? Ведь против него США санкций не вводили и торговой войной на него не шли. При этом, если Москва громко заявляла о создании собственной национальной платежной системы в условиях западного давления, то Брюссель делает это втихую. Чего же он так боится?

«Создание европейской платежной системы, возможно, считается вопросом независимости Европы от американских и в перспективе китайских платежных систем», — считает Армен Даллакян , руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА.

«Помимо того, что американские компании контролируют рынок безналичных расчетов в ЕС, они еще владеют информацией о личных данных граждан ЕС, что также несет определенные риски, особенно в условиях торговых войн», — добавляет Капустянский.

По его мнению, полное осознание того, что необходимо снижать уровень зависимости от США, в том числе от американских сервисов, к европейцам пришло во время президентства Дональда Трампа

«Американский лидер четко показал всем, как будет вестись политика со странами, которые не хотят уступать Штатам в торговых или иных вопросах. На «неугодные» страны будут накладываться санкции, а также будет оказываться давление по средствам американских компаний», — говорит Капустянский.

Импорт из Китая США уже обложили тарифами от 15 до 25%. Среди пострадавших от американской политики и санкций также Венесуэла, Иран и Россия. Поводы для санкций придумывались разные, но причина была одна — устранение геополитического и экономического конкурента.

Судя по всему, европейцы не на шутку боятся, что Вашингтон может применить свои излюбленные приемы и против них. Хотя формально против Европы санкций не введено, но в реальности их деловые отношения с Россией или с Ираном уже нельзя назваться свободными. Они находятся под санкционным колпаком США. Вашингтон не раз намекал европейцам на то, что они могут сильно пострадать, если решатся ослушаться или мешать американскому произволу в третьих странах.

Таким намеком, например, был законопроект против «Северного потока-2» и вообще любого трубопровода в Европе. В нем американцы запрещали европейцам инвестировать в подобные проекты. Пока Вашингтон не решился на такое дерзкое вмешательство в энергетическую политику ЕС, но наличие угрозы явно напугало европейцев, в первую очередь Германию.

Трамп угрожал, что может пересмотреть торговые отношения не только с Китаем, но и с Евросоюзом. Более того, накануне Трамп заявлял, что готов ввести санкции против Испании из-за Венесуэлы, а это член ЕС.

«Чтобы не спровоцировать США к нежелательным действиям, разрабатывать карточную систему в ЕС начали «втихую», — говорит Капустянский.

Иными словами, европейцы боятся выступать в открытую против американцев, опасаясь штрафов или еще более серьезных последствий от гнева Трампа. Однако ЕС больше не хочет во всем потакать США. Для обхода санкций США против Ирана эти летом Великобритания, Франция и Германия уже запустили собственный механизм денежных трансакций с Ираном — INSTEX. Теперь на подходе собственная платежная система. Кроме политической причины имеется и чисто экономическая выгода от освобождения от американского господства.

«Участие европейских банков в собственной системе позволит им получить новый источник дохода, в чем они сильно нуждаются из-за слабой прибыльности многих европейских банков», — говорит Даллакян.

«Американцы-монополисты вынуждают европейские банки-эмитенты карт платить миллиарды долларов штрафов за самые разные нарушения, диктуя условия и правила использования платежных систем. В Европе накапливается усталость и раздражение от гегемонии Штатов в данной важной области», — отмечает Марк Гойхман.

Если в Европе появится собственная платежная система, то российскому «Миру» будет легче договориться с европейцами о присоединении к нашей системе в обмен на участие в их. Сейчас рынок ЕС, конечно, для «Мира» закрыт.

Крупнейшие мировые державы или даже объединения стран продолжат создавать внутренние сервисы, которые будут гарантировать безопасность и независимость финансовой системы, а это априори приведет к падению доли Visa и Mastercard, уверен Капустянский. Более того, тренд на независимость от американских систем, по его мнению, будет только усиливаться и будет распространяться не только на платежные системы, но и на другие финансовые продукты. Например, уже сейчас Китай, Россия и Индия планируют создать аналог SWIFT.