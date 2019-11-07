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Сбербанк снизил ставки по ипотеке 

Lenta.ru 2 часа назад
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
Фото: РИА Новости
Сбербанк уменьшил ставки по ипотечным жилищным кредитам на приобретение квартир в новостройках. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Снижение предусмотрено программой кредитования, предусматривающей субсидирование ставки совместно с застройщиками. Размер сокращения — 1-2,2 процентного пункта. Уменьшенные ставки будут действовать для заявителей, подавших документы на получение кредита с 8 ноября текущего года. Для кредитов сроком до семи лет ставка может быть снижена на 2,2 процентного пункта, для займов на 12-30 лет — на один процентный пункт.
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке для зарплатных клиентов банка составит 7,1 процента, уточняется в пресс-релизе.
6 октября стало известно, что российский банк ВТБ намерен в начале ноября уменьшить ставки по жилищным кредитам на 0,4 процентного пункта.
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Теги:
Компании , Банк ВТБ , Сбербанк России
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