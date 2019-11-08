«МегаФон» продает все сотовые вышки

Компания «МегаФон» намерена продать все свои сотовые вышки, которых насчитывается по России более чем 16,5 тыс. Среди покупателей, с которыми ведутся переговоры об одной из крупнейших в истории российского рынка сделок, несколько российских и иностранных компаний.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в компании — партнёре оператора.
Один из собеседников издания отметил, что стоимость активов, о которой идёт речь на переговорах, составляет 85–95 млрд рублей. По мнению экспертов издания, выгода от сделки будет зависеть от ставок аренды, которые впоследствии установит для продавца владелец вышек.
Ранее News.ru сообщал, что основатель сервиса Skillaz Андрей Крылов передал почти половину своей доли в ООО «Скилаз» в залог. Таким образом, экс-глава «МегаФона» Сергей Солдатенков может стать крупнейшим совладельцем компании. Ранее стартап не раз выступал подрядчиком оператора связи, выигрывал конкурсы госзакупок у Сбербанка, среди его клиентов — «Газпром нефть», Uber и др.