«МегаФон» продает все сотовые вышки

«МегаФон» распродаёт сотовые вышки

Компания «МегаФон» намерена продать все свои сотовые вышки, которых насчитывается по России более чем 16,5 тыс. Среди покупателей, с которыми ведутся переговоры об одной из крупнейших в истории российского рынка сделок, несколько российских и иностранных компаний.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в компании — партнёре оператора.

Один из собеседников издания отметил, что стоимость активов, о которой идёт речь на переговорах, составляет 85–95 млрд рублей. По мнению экспертов издания, выгода от сделки будет зависеть от ставок аренды, которые впоследствии установит для продавца владелец вышек.