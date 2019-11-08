Польша оштрафовала Engie по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщает агентство Блумберг со ссылкой на презентацию регулятора перед пресс-конференцией.
Агентство уточняет, что UOKiK пока не указывает размер штрафа для Engie, и не говорит, оштрафовал ли он других участников газового проекта.
В мае антимонопольное ведомство Польши предъявило обвинения "Газпрому" и пяти партнерам по проекту "Северный поток-2" — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства "Северного потока-2".