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В Сочи создадут инновационно-научный центр «Сириус» 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
В Сочи создадут инновационно-научный центр «Сириус»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационно-научного центра "Сириус" в Сочи. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.
Как отмечается в сообщении кабмина, центр будет развивать цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, заниматься созданием систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, включая исследования в области математики. Также здесь будут проводиться исследования в сфере наук о жизни, включая генетику, иммунобиологию, биомедицину, вычислительную биологию. Центр будет проводить междисциплинарные изыскания, в том числе в области педагогических и когнитивных наук.
"Утверждены правила по созданию и обеспечению функционирования центра, определены направления научно-технологической деятельности на территории центра, земельные участки, включаемые в границы территории центра, и объекты недвижимого имущества, передаваемого в качестве имущественного взноса Российской Федерации в собственность фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус", — отметили в кабмине. "Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", — подчеркнули в правительстве РФ.
Обеспечивать функционирование центра будет образовательный фонд "Талант и успех", который несколько лет развивает образовательный центр "Сириус" в Сочи. Этот центр был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России Владимира Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы образовательного центра "Сириус" — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.
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Комментарии6 
Теги:
Компании , Другое , Дмитрий Медведев , Владимир Путин
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