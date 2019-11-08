В Сочи создадут инновационно-научный центр «Сириус»

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании инновационно-научного центра "Сириус" в Сочи. Документ опубликован на официальном сайте правительства РФ.

Как отмечается в сообщении кабмина, центр будет развивать цифровые, интеллектуальные производственные технологии, роботизированные системы, заниматься созданием систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта, включая исследования в области математики. Также здесь будут проводиться исследования в сфере наук о жизни, включая генетику, иммунобиологию, биомедицину, вычислительную биологию. Центр будет проводить междисциплинарные изыскания, в том числе в области педагогических и когнитивных наук.

"Утверждены правила по созданию и обеспечению функционирования центра, определены направления научно-технологической деятельности на территории центра, земельные участки, включаемые в границы территории центра, и объекты недвижимого имущества, передаваемого в качестве имущественного взноса Российской Федерации в собственность фонда "Инновационный научно-технологический центр "Сириус", — отметили в кабмине. "Создание центра будет способствовать повышению привлекательности сферы исследований, расширению доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных научных и научно-технических проектах", — подчеркнули в правительстве РФ.